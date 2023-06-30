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Экс-главе района Ленинградской области вынесли приговор за хищения - РИА Новости, 30.06.2023
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17:29 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/khischenie-1881517794.html
Экс-главе района Ленинградской области вынесли приговор за хищения
Экс-главе района Ленинградской области вынесли приговор за хищения - РИА Новости, 30.06.2023
Экс-главе района Ленинградской области вынесли приговор за хищения
Суд признал бывшего главу Выборгского района Ленобласти Геннадия Орлова виновным в мошенничестве с хищением бюджетных средств на сумму более 730 миллионов... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T17:29
2023-06-30T17:29
геннадий орлов
выборгский район
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Суд признал бывшего главу Выборгского района Ленобласти Геннадия Орлова виновным в мошенничестве с хищением бюджетных средств на сумму более 730 миллионов рублей и приговорил его к 7 годам лишения свободы, сообщает прокуратура Санкт-Петербурга. "Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил Орлову наказание в виде 7 лет лишения свободы, со штрафом в размере 750 тысяч рублей, с запретом занимать должности в госорганах на 2 года", - отмечает надзорное ведомство. Суд установил, что с января по декабрь 2019 года бывший глава администрации муниципального образования "Выборгский район" Орлов, а также подысканные им "липовые подрядчики" Османов, Мухортов и Синельников перевели бюджетные деньги на счета коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей в качестве оплаты работ, которые фактически не выполнялись. Сумма похищенных средств превысила 738 миллионов рублей. Кроме того, в 2018 году Мухортов, Османов и Шимякин вывели аналогичным образом на коммерческие счета еще 26 миллионов рублей. Синельников приговорен к 2 годам лишения свободы, Шемякин - к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, Мухортов - к 3 годам лишения свободы, Османову – 4 года лишения свободы, также каждому назначен штраф в 500 тысяч рублей. Отмечается, что отбывать наказание осужденные будут в исправительных колониях общего режима.
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геннадий орлов, выборгский район, происшествия
Геннадий Орлов, Выборгский район, Происшествия
Экс-главе района Ленинградской области вынесли приговор за хищения

Экс-глава Выборгского района Орлов получил семь лет колонии за хищение бюджетных средств

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Суд признал бывшего главу Выборгского района Ленобласти Геннадия Орлова виновным в мошенничестве с хищением бюджетных средств на сумму более 730 миллионов рублей и приговорил его к 7 годам лишения свободы, сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил Орлову наказание в виде 7 лет лишения свободы, со штрафом в размере 750 тысяч рублей, с запретом занимать должности в госорганах на 2 года", - отмечает надзорное ведомство.
Суд установил, что с января по декабрь 2019 года бывший глава администрации муниципального образования "Выборгский район" Орлов, а также подысканные им "липовые подрядчики" Османов, Мухортов и Синельников перевели бюджетные деньги на счета коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей в качестве оплаты работ, которые фактически не выполнялись. Сумма похищенных средств превысила 738 миллионов рублей. Кроме того, в 2018 году Мухортов, Османов и Шимякин вывели аналогичным образом на коммерческие счета еще 26 миллионов рублей.
Синельников приговорен к 2 годам лишения свободы, Шемякин - к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, Мухортов - к 3 годам лишения свободы, Османову – 4 года лишения свободы, также каждому назначен штраф в 500 тысяч рублей.
Отмечается, что отбывать наказание осужденные будут в исправительных колониях общего режима.
Михаил Музраев - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
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Геннадий ОрловВыборгский районПроисшествия
 
 
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