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Экс-главе района Ленинградской области вынесли приговор за хищения

Экс-главе района Ленинградской области вынесли приговор за хищения - РИА Новости, 30.06.2023

Экс-главе района Ленинградской области вынесли приговор за хищения

Суд признал бывшего главу Выборгского района Ленобласти Геннадия Орлова виновным в мошенничестве с хищением бюджетных средств на сумму более 730 миллионов... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T17:29

2023-06-30T17:29

2023-06-30T17:29

геннадий орлов

выборгский район

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Суд признал бывшего главу Выборгского района Ленобласти Геннадия Орлова виновным в мошенничестве с хищением бюджетных средств на сумму более 730 миллионов рублей и приговорил его к 7 годам лишения свободы, сообщает прокуратура Санкт-Петербурга. "Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил Орлову наказание в виде 7 лет лишения свободы, со штрафом в размере 750 тысяч рублей, с запретом занимать должности в госорганах на 2 года", - отмечает надзорное ведомство. Суд установил, что с января по декабрь 2019 года бывший глава администрации муниципального образования "Выборгский район" Орлов, а также подысканные им "липовые подрядчики" Османов, Мухортов и Синельников перевели бюджетные деньги на счета коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей в качестве оплаты работ, которые фактически не выполнялись. Сумма похищенных средств превысила 738 миллионов рублей. Кроме того, в 2018 году Мухортов, Османов и Шимякин вывели аналогичным образом на коммерческие счета еще 26 миллионов рублей. Синельников приговорен к 2 годам лишения свободы, Шемякин - к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, Мухортов - к 3 годам лишения свободы, Османову – 4 года лишения свободы, также каждому назначен штраф в 500 тысяч рублей. Отмечается, что отбывать наказание осужденные будут в исправительных колониях общего режима.

https://ria.ru/20230322/muzraev-1859694747.html

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геннадий орлов, выборгский район, происшествия