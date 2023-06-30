Рейтинг@Mail.ru
Дочь Хантера Байдена получит его рисунки для урегулирования судебного спора - РИА Новости, 30.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:49 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/khanter-1881338321.html
Дочь Хантера Байдена получит его рисунки для урегулирования судебного спора
Дочь Хантера Байдена получит его рисунки для урегулирования судебного спора - РИА Новости, 30.06.2023
Дочь Хантера Байдена получит его рисунки для урегулирования судебного спора
Сын американского президента Хантер Байден передаст своему внебрачному ребенку часть собственных рисунков в качестве одной из мер урегулирования судебного спора РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T01:49
2023-06-30T01:49
арканзас
сша
хантер байден
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581792266_0:131:1785:1135_1920x0_80_0_0_a15c4f41780b439e075535f3b22e276b.jpg
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Сын американского президента Хантер Байден передаст своему внебрачному ребенку часть собственных рисунков в качестве одной из мер урегулирования судебного спора о выплате алиментов на его содержание, говорится в соглашении сторон. В мае в суде американского штата Арканзас началось слушание, в ходе которого Хантер Байден просил снизить алименты в пользу его четырехлетнего ребенка от внебрачной связи с местной жительницей. "Ответчик согласился, что ему следует назначить ребенку свои рисунки, которые должны различаться по размеру, но быть не менее 24 на 24. Ребенку следует выбрать рисунки, которые должны быть отправлены либо ребенку, либо в галерею Лунден Робертс (имя матери - ред.)", - указано в судебном решении. Также говорится, что средства от продажи рисунков должны быть перечислены на счет Робертс. Помимо своих рисунков, Хантер обязался продолжить выплачивать средства на содержание ребенка, сумма которых скрыта в документе без возможности просмотра. Кроме того, по решению суда в течение следующих пяти лет Байден и Робертс должны обсудить оплату обучения ребенка в колледже. Имя ребенка в судебном документе не приводится, однако, как сообщал в мае телеканал Fox News, речь идет о четырехлетней девочке по имени Нейви Джонс Робертс. Тогда же издание отмечало, что ее мать настаивала на признании законным смену фамилии девочки, родившейся в августе 2018 года, однако в опубликованном судебном решении говорится, что "истец отзывает свое встречное требование об изменении имени ребенка". Робертс и Байден достигли соглашения о выплате алиментов в 2020 году, однако дело было вновь открыто после того, как Хантер запросил снижение объема пособия, объяснив это сокращением своих доходов. Что касается отношения президента США Джо Байдена к этому делу, то, по данным Fox News, глава государства отказывался признавать себя дедушкой Нейви.
https://ria.ru/20221203/skandal-1836035668.html
https://ria.ru/20221006/bayden-1822109182.html
арканзас
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581792266_17:0:1741:1293_1920x0_80_0_0_22f42c22164c70d676f6a98f5fe37f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
арканзас, сша, хантер байден, в мире
Арканзас, США, Хантер Байден, В мире
Дочь Хантера Байдена получит его рисунки для урегулирования судебного спора

Внебрачный ребенок Хантера Байдена получит рисунки отца для урегулирования судебного спора

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Хантер Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Сын американского президента Хантер Байден передаст своему внебрачному ребенку часть собственных рисунков в качестве одной из мер урегулирования судебного спора о выплате алиментов на его содержание, говорится в соглашении сторон.
В мае в суде американского штата Арканзас началось слушание, в ходе которого Хантер Байден просил снизить алименты в пользу его четырехлетнего ребенка от внебрачной связи с местной жительницей.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Маск пообещал опубликовать документы по скандалу с Хантером Байденом
3 декабря 2022, 00:43
"Ответчик согласился, что ему следует назначить ребенку свои рисунки, которые должны различаться по размеру, но быть не менее 24 на 24. Ребенку следует выбрать рисунки, которые должны быть отправлены либо ребенку, либо в галерею Лунден Робертс (имя матери - ред.)", - указано в судебном решении.
Также говорится, что средства от продажи рисунков должны быть перечислены на счет Робертс.
Помимо своих рисунков, Хантер обязался продолжить выплачивать средства на содержание ребенка, сумма которых скрыта в документе без возможности просмотра. Кроме того, по решению суда в течение следующих пяти лет Байден и Робертс должны обсудить оплату обучения ребенка в колледже.
Имя ребенка в судебном документе не приводится, однако, как сообщал в мае телеканал Fox News, речь идет о четырехлетней девочке по имени Нейви Джонс Робертс.
Тогда же издание отмечало, что ее мать настаивала на признании законным смену фамилии девочки, родившейся в августе 2018 года, однако в опубликованном судебном решении говорится, что "истец отзывает свое встречное требование об изменении имени ребенка".
Робертс и Байден достигли соглашения о выплате алиментов в 2020 году, однако дело было вновь открыто после того, как Хантер запросил снижение объема пособия, объяснив это сокращением своих доходов.
Что касается отношения президента США Джо Байдена к этому делу, то, по данным Fox News, глава государства отказывался признавать себя дедушкой Нейви.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
СМИ: следствие собрало доказательства для обвинения Хантера Байдена
6 октября 2022, 23:33
 
АрканзасСШАХантер БайденВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала