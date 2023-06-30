https://ria.ru/20230630/khanter-1881338321.html

Дочь Хантера Байдена получит его рисунки для урегулирования судебного спора

Дочь Хантера Байдена получит его рисунки для урегулирования судебного спора - РИА Новости, 30.06.2023

Дочь Хантера Байдена получит его рисунки для урегулирования судебного спора

Сын американского президента Хантер Байден передаст своему внебрачному ребенку часть собственных рисунков в качестве одной из мер урегулирования судебного спора РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T01:49

2023-06-30T01:49

2023-06-30T01:49

арканзас

сша

хантер байден

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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Сын американского президента Хантер Байден передаст своему внебрачному ребенку часть собственных рисунков в качестве одной из мер урегулирования судебного спора о выплате алиментов на его содержание, говорится в соглашении сторон. В мае в суде американского штата Арканзас началось слушание, в ходе которого Хантер Байден просил снизить алименты в пользу его четырехлетнего ребенка от внебрачной связи с местной жительницей. "Ответчик согласился, что ему следует назначить ребенку свои рисунки, которые должны различаться по размеру, но быть не менее 24 на 24. Ребенку следует выбрать рисунки, которые должны быть отправлены либо ребенку, либо в галерею Лунден Робертс (имя матери - ред.)", - указано в судебном решении. Также говорится, что средства от продажи рисунков должны быть перечислены на счет Робертс. Помимо своих рисунков, Хантер обязался продолжить выплачивать средства на содержание ребенка, сумма которых скрыта в документе без возможности просмотра. Кроме того, по решению суда в течение следующих пяти лет Байден и Робертс должны обсудить оплату обучения ребенка в колледже. Имя ребенка в судебном документе не приводится, однако, как сообщал в мае телеканал Fox News, речь идет о четырехлетней девочке по имени Нейви Джонс Робертс. Тогда же издание отмечало, что ее мать настаивала на признании законным смену фамилии девочки, родившейся в августе 2018 года, однако в опубликованном судебном решении говорится, что "истец отзывает свое встречное требование об изменении имени ребенка". Робертс и Байден достигли соглашения о выплате алиментов в 2020 году, однако дело было вновь открыто после того, как Хантер запросил снижение объема пособия, объяснив это сокращением своих доходов. Что касается отношения президента США Джо Байдена к этому делу, то, по данным Fox News, глава государства отказывался признавать себя дедушкой Нейви.

https://ria.ru/20221203/skandal-1836035668.html

https://ria.ru/20221006/bayden-1822109182.html

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арканзас, сша, хантер байден, в мире