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Во Франции взломали сайты нескольких больниц из-за убийства подростка - РИА Новости, 30.06.2023
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16:38 30.06.2023 (обновлено: 16:39 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/khakery-1881501866.html
Во Франции взломали сайты нескольких больниц из-за убийства подростка
Во Франции взломали сайты нескольких больниц из-за убийства подростка - РИА Новости, 30.06.2023
Во Франции взломали сайты нескольких больниц из-за убийства подростка
Сайты ряда французских больниц, предположительно, подверглись атаке хакеров из группировки Anonymous Sudan из-за убийства подростка полицией во французском... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T16:38
2023-06-30T16:39
франция
в мире
нантер
лион
технологии
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
происшествия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сайты ряда французских больниц, предположительно, подверглись атаке хакеров из группировки Anonymous Sudan из-за убийства подростка полицией во французском Нантере, сообщила в своем Twitter-аккаунте компания FalconFeeds, занимающаяся вопросами кибербезопасности, со ссылкой на заявления самой группировки. Как утверждается, атаке подверглись сайты больниц в разных городах Франции, в том числе парижской Сальпетриер, а также учреждений в Лионе и Марселе. "Хакерская группировка Anonymous Sudan утверждает, что совершила атаку на больничную инфраструктуру во Франции. Сайты больниц в настоящее время не работают. Атака, вероятно, будет продолжаться в течение одного-трех часов", - сообщила компания. На приводимом компанией скриншоте из соцсетей хакеров можно увидеть сообщение "Из-за убийства алжирского ребенка", а также перечень атакованных сайтов. По состоянию на 15.40 мск наблюдаются проблемы с доступом к сайтам некоторых больниц, подвергшимся атаке. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
https://ria.ru/20230630/besporyadki-1881449703.html
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франция, в мире, нантер, лион, технологии, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, происшествия
Франция, В мире, Нантер, Лион, Технологии, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере, Происшествия
Во Франции взломали сайты нескольких больниц из-за убийства подростка

Хакеры Anonymous Sudan взломали сайты больниц во Франции из-за убийства подростка

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сайты ряда французских больниц, предположительно, подверглись атаке хакеров из группировки Anonymous Sudan из-за убийства подростка полицией во французском Нантере, сообщила в своем Twitter-аккаунте компания FalconFeeds, занимающаяся вопросами кибербезопасности, со ссылкой на заявления самой группировки.
Как утверждается, атаке подверглись сайты больниц в разных городах Франции, в том числе парижской Сальпетриер, а также учреждений в Лионе и Марселе.
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"Хакерская группировка Anonymous Sudan утверждает, что совершила атаку на больничную инфраструктуру во Франции. Сайты больниц в настоящее время не работают. Атака, вероятно, будет продолжаться в течение одного-трех часов", - сообщила компания. На приводимом компанией скриншоте из соцсетей хакеров можно увидеть сообщение "Из-за убийства алжирского ребенка", а также перечень атакованных сайтов.
По состоянию на 15.40 мск наблюдаются проблемы с доступом к сайтам некоторых больниц, подвергшимся атаке.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
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