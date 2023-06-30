https://ria.ru/20230630/khakery-1881501866.html

Во Франции взломали сайты нескольких больниц из-за убийства подростка

Во Франции взломали сайты нескольких больниц из-за убийства подростка - РИА Новости, 30.06.2023

Во Франции взломали сайты нескольких больниц из-за убийства подростка

Сайты ряда французских больниц, предположительно, подверглись атаке хакеров из группировки Anonymous Sudan из-за убийства подростка полицией во французском... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T16:38

2023-06-30T16:38

2023-06-30T16:39

франция

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нантер

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беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

происшествия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сайты ряда французских больниц, предположительно, подверглись атаке хакеров из группировки Anonymous Sudan из-за убийства подростка полицией во французском Нантере, сообщила в своем Twitter-аккаунте компания FalconFeeds, занимающаяся вопросами кибербезопасности, со ссылкой на заявления самой группировки. Как утверждается, атаке подверглись сайты больниц в разных городах Франции, в том числе парижской Сальпетриер, а также учреждений в Лионе и Марселе. "Хакерская группировка Anonymous Sudan утверждает, что совершила атаку на больничную инфраструктуру во Франции. Сайты больниц в настоящее время не работают. Атака, вероятно, будет продолжаться в течение одного-трех часов", - сообщила компания. На приводимом компанией скриншоте из соцсетей хакеров можно увидеть сообщение "Из-за убийства алжирского ребенка", а также перечень атакованных сайтов. По состоянию на 15.40 мск наблюдаются проблемы с доступом к сайтам некоторых больниц, подвергшимся атаке. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

https://ria.ru/20230630/besporyadki-1881449703.html

https://ria.ru/20230630/besporyadki-1881370172.html

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франция, в мире, нантер, лион, технологии, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, происшествия