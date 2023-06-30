https://ria.ru/20230630/inzhiniring-1881501102.html
Путин дал поручение по разработке программы развития инжиниринга
Путин дал поручение по разработке программы развития инжиниринга - РИА Новости, 30.06.2023
Путин дал поручение по разработке программы развития инжиниринга
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа рассмотреть вопрос о разработке комплексной программы развития отечественного инжиниринга,... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T16:36
2023-06-30T16:36
2023-06-30T17:23
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа рассмотреть вопрос о разработке комплексной программы развития отечественного инжиниринга, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы о разработке комплексной программы развития отечественного инжиниринга. Срок - 1 августа 2023 года", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин дал поручение по разработке программы развития инжиниринга
Путин поручил рассмотреть вопрос о разработке программы развития российского инжиниринга