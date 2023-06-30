https://ria.ru/20230630/inzhiniring-1881501102.html

Путин дал поручение по разработке программы развития инжиниринга

Путин дал поручение по разработке программы развития инжиниринга - РИА Новости, 30.06.2023

Путин дал поручение по разработке программы развития инжиниринга

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа рассмотреть вопрос о разработке комплексной программы развития отечественного инжиниринга,... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T16:36

2023-06-30T16:36

2023-06-30T17:23

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа рассмотреть вопрос о разработке комплексной программы развития отечественного инжиниринга, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы о разработке комплексной программы развития отечественного инжиниринга. Срок - 1 августа 2023 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230626/forum-1880559599.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин