https://ria.ru/20230630/infektsiya-1881359446.html
В Кемеровской области госпитализировали 13 человек из детского лагеря
В Кемеровской области госпитализировали 13 человек из детского лагеря - РИА Новости, 30.06.2023
В Кемеровской области госпитализировали 13 человек из детского лагеря
Тринадцать человек госпитализированы из детского лагеря "Магистраль" в Кемеровской области с признаками кишечной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T09:14
2023-06-30T09:14
2023-06-30T09:31
происшествия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 30 июн – РИА Новости. Тринадцать человек госпитализированы из детского лагеря "Магистраль" в Кемеровской области с признаками кишечной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону."Тринадцать человек госпитализированы с признаками кишечной инфекции (из лагеря "Магистраль" - ред.)", – сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по Кемеровской области.В свою очередь Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает, что Беловская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения федерального законодательства при организации летнего оздоровительного отдыха несовершеннолетних."По предварительным данным 29.06.2023 в санатории-профилактории "Магистраль" в городе Салаир Кемеровской области-Кузбассе зафиксировано ухудшение самочувствия группы отдыхающих детей. В этой связи Беловской транспортной прокуратурой при участии работников территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту проводится выездная проверка соблюдения закона при организации летнего оздоровительного отдыха несовершеннолетних", – сообщает прокуратура.
https://ria.ru/20230630/priamure-1881360932.html
кемеровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кемеровской области госпитализировали 13 человек из детского лагеря
В Кемеровской области с кишечной инфекцией госпитализировали 13 человек из лагеря