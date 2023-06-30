https://ria.ru/20230630/infektsiya-1881359446.html

В Кемеровской области госпитализировали 13 человек из детского лагеря

В Кемеровской области госпитализировали 13 человек из детского лагеря - РИА Новости, 30.06.2023

В Кемеровской области госпитализировали 13 человек из детского лагеря

Тринадцать человек госпитализированы из детского лагеря "Магистраль" в Кемеровской области с признаками кишечной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T09:14

2023-06-30T09:14

2023-06-30T09:31

происшествия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 30 июн – РИА Новости. Тринадцать человек госпитализированы из детского лагеря "Магистраль" в Кемеровской области с признаками кишечной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону."Тринадцать человек госпитализированы с признаками кишечной инфекции (из лагеря "Магистраль" - ред.)", – сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по Кемеровской области.В свою очередь Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает, что Беловская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения федерального законодательства при организации летнего оздоровительного отдыха несовершеннолетних."По предварительным данным 29.06.2023 в санатории-профилактории "Магистраль" в городе Салаир Кемеровской области-Кузбассе зафиксировано ухудшение самочувствия группы отдыхающих детей. В этой связи Беловской транспортной прокуратурой при участии работников территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту проводится выездная проверка соблюдения закона при организации летнего оздоровительного отдыха несовершеннолетних", – сообщает прокуратура.

https://ria.ru/20230630/priamure-1881360932.html

кемеровская область

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)