Рейтинг@Mail.ru
Отказ Грузии в статусе кандидата станет ошибкой ЕС, заявил премьер - РИА Новости, 30.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/gruziya-1881419823.html
Отказ Грузии в статусе кандидата станет ошибкой ЕС, заявил премьер
Отказ Грузии в статусе кандидата станет ошибкой ЕС, заявил премьер - РИА Новости, 30.06.2023
Отказ Грузии в статусе кандидата станет ошибкой ЕС, заявил премьер
Грузия заслуживает получения статуса кандидата в члены Евросоюза, в случае отказа, это будет очередной стратегической ошибкой ЕС, заявил в пятницу... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T12:31
2023-06-30T12:31
в мире
грузия
ираклий гарибашвили
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598074102_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_48427933d9640b44b920fafe60b8c8ed.jpg
ТБИЛИСИ, 30 июн - РИА Новости. Грузия заслуживает получения статуса кандидата в члены Евросоюза, в случае отказа, это будет очередной стратегической ошибкой ЕС, заявил в пятницу премьер-министр Ираклий Гарибашвили во время выступления с ежегодным докладом в парламенте. "Конечно же, статус имеет символическую важность, но он важен для следующего этапа. Наша команда сделала максимум. Я убеждаю своих европейских коллег, что если они не предоставят нам статус кандидата, это будет очередной стратегической ошибкой со стороны Евросоюза. Наш народ и наше правительство не заслуживает этого", - заявил премьер. По его словам, власти Грузии сумели доказать за последние 10 лет, что они ориентированы на результат. "Из 12 рекомендаций, можно сказать, что 11 выполнены, мы провели максимальную работу", - добавил премьер. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года заявили о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий. При этом статус кандидата уже предоставили Украине и Молдавии.
https://ria.ru/20230226/gruziya-1853770837.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598074102_0:0:2691:2018_1920x0_80_0_0_547e7ef925b119c1e996ef385da404cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, ираклий гарибашвили, евросоюз
В мире, Грузия, Ираклий Гарибашвили, Евросоюз
Отказ Грузии в статусе кандидата станет ошибкой ЕС, заявил премьер

Гарибашвили заявил, что Грузия заслуживает статуса кандидата в члены Евросоюза

© AP Photo / Shakh AivazovПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Shakh Aivazov
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 30 июн - РИА Новости. Грузия заслуживает получения статуса кандидата в члены Евросоюза, в случае отказа, это будет очередной стратегической ошибкой ЕС, заявил в пятницу премьер-министр Ираклий Гарибашвили во время выступления с ежегодным докладом в парламенте.
"Конечно же, статус имеет символическую важность, но он важен для следующего этапа. Наша команда сделала максимум. Я убеждаю своих европейских коллег, что если они не предоставят нам статус кандидата, это будет очередной стратегической ошибкой со стороны Евросоюза. Наш народ и наше правительство не заслуживает этого", - заявил премьер.
По его словам, власти Грузии сумели доказать за последние 10 лет, что они ориентированы на результат. "Из 12 рекомендаций, можно сказать, что 11 выполнены, мы провели максимальную работу", - добавил премьер.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года заявили о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий. При этом статус кандидата уже предоставили Украине и Молдавии.
Участники акции протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Разворот на Восток. Грузия готова порвать с Евросоюзом
26 февраля, 08:00
 
В миреГрузияИраклий ГарибашвилиЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала