https://ria.ru/20230630/gruziya-1881419823.html

Отказ Грузии в статусе кандидата станет ошибкой ЕС, заявил премьер

Отказ Грузии в статусе кандидата станет ошибкой ЕС, заявил премьер - РИА Новости, 30.06.2023

Отказ Грузии в статусе кандидата станет ошибкой ЕС, заявил премьер

Грузия заслуживает получения статуса кандидата в члены Евросоюза, в случае отказа, это будет очередной стратегической ошибкой ЕС, заявил в пятницу... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T12:31

2023-06-30T12:31

2023-06-30T12:31

в мире

грузия

ираклий гарибашвили

евросоюз

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ТБИЛИСИ, 30 июн - РИА Новости. Грузия заслуживает получения статуса кандидата в члены Евросоюза, в случае отказа, это будет очередной стратегической ошибкой ЕС, заявил в пятницу премьер-министр Ираклий Гарибашвили во время выступления с ежегодным докладом в парламенте. "Конечно же, статус имеет символическую важность, но он важен для следующего этапа. Наша команда сделала максимум. Я убеждаю своих европейских коллег, что если они не предоставят нам статус кандидата, это будет очередной стратегической ошибкой со стороны Евросоюза. Наш народ и наше правительство не заслуживает этого", - заявил премьер. По его словам, власти Грузии сумели доказать за последние 10 лет, что они ориентированы на результат. "Из 12 рекомендаций, можно сказать, что 11 выполнены, мы провели максимальную работу", - добавил премьер. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года заявили о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий. При этом статус кандидата уже предоставили Украине и Молдавии.

https://ria.ru/20230226/gruziya-1853770837.html

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, грузия, ираклий гарибашвили, евросоюз