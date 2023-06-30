https://ria.ru/20230630/gruziya-1881419823.html
Отказ Грузии в статусе кандидата станет ошибкой ЕС, заявил премьер
Отказ Грузии в статусе кандидата станет ошибкой ЕС, заявил премьер - РИА Новости, 30.06.2023
Отказ Грузии в статусе кандидата станет ошибкой ЕС, заявил премьер
Грузия заслуживает получения статуса кандидата в члены Евросоюза, в случае отказа, это будет очередной стратегической ошибкой ЕС, заявил в пятницу... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T12:31
2023-06-30T12:31
2023-06-30T12:31
в мире
грузия
ираклий гарибашвили
евросоюз
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ТБИЛИСИ, 30 июн - РИА Новости. Грузия заслуживает получения статуса кандидата в члены Евросоюза, в случае отказа, это будет очередной стратегической ошибкой ЕС, заявил в пятницу премьер-министр Ираклий Гарибашвили во время выступления с ежегодным докладом в парламенте. "Конечно же, статус имеет символическую важность, но он важен для следующего этапа. Наша команда сделала максимум. Я убеждаю своих европейских коллег, что если они не предоставят нам статус кандидата, это будет очередной стратегической ошибкой со стороны Евросоюза. Наш народ и наше правительство не заслуживает этого", - заявил премьер. По его словам, власти Грузии сумели доказать за последние 10 лет, что они ориентированы на результат. "Из 12 рекомендаций, можно сказать, что 11 выполнены, мы провели максимальную работу", - добавил премьер. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года заявили о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий. При этом статус кандидата уже предоставили Украине и Молдавии.
https://ria.ru/20230226/gruziya-1853770837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, ираклий гарибашвили, евросоюз
В мире, Грузия, Ираклий Гарибашвили, Евросоюз
Отказ Грузии в статусе кандидата станет ошибкой ЕС, заявил премьер
Гарибашвили заявил, что Грузия заслуживает статуса кандидата в члены Евросоюза
ТБИЛИСИ, 30 июн - РИА Новости. Грузия заслуживает получения статуса кандидата в члены Евросоюза, в случае отказа, это будет очередной стратегической ошибкой ЕС, заявил в пятницу премьер-министр Ираклий Гарибашвили во время выступления с ежегодным докладом в парламенте.
"Конечно же, статус имеет символическую важность, но он важен для следующего этапа. Наша команда сделала максимум. Я убеждаю своих европейских коллег, что если они не предоставят нам статус кандидата, это будет очередной стратегической ошибкой со стороны Евросоюза. Наш народ и наше правительство не заслуживает этого", - заявил премьер.
По его словам, власти Грузии сумели доказать за последние 10 лет, что они ориентированы на результат. "Из 12 рекомендаций, можно сказать, что 11 выполнены, мы провели максимальную работу", - добавил премьер.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе
23 июня 2022 года заявили о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий. При этом статус кандидата уже предоставили Украине
и Молдавии
.
Разворот на Восток. Грузия готова порвать с Евросоюзом