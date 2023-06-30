Газета Tagesspiegel привлекла бундестаг к кампании против RT
Немецкая газета Tagesspiegel привлекла к кампании против Ruptly депутатов бундестага
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Газета Tagesspiegel привлекла депутатов бундестага к кампании против видеоагентства Ruptly, входящего в состав телекомпании RT.
В еще более жестких формулировках высказалась депутат бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) Рената Альт. По ее мнению, работа Ruptly угрожает демократии в Германии.
Еще один депутат от ХДС Оттилия Кляйн заявила, что ситуация с Ruptly показывает, что санкционные механизмы явно не работают.
После начала военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничения распространяются и на СМИ — так, под блокировку попали ресурсы агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ недоступны европейским пользователям Google, их каналы в YouTube и на платформах Meta* подвергнуты цензуре. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими изданиями, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".
Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, Москва не ожидала, что Запад введет санкции против журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев направил представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру обращение, в котором призвал принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы.
Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес, со своей стороны, признавал, что запрет российских СМИ в ЕС создал "опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.