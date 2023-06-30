https://ria.ru/20230630/gazifikatsiya-1881438330.html

В Удмуртии более 500 семей получили субсидии на проведение газа к домам

В Удмуртии более 500 семей получили субсидии на проведение газа к домам - РИА Новости, 30.06.2023

В Удмуртии более 500 семей получили субсидии на проведение газа к домам

Более 500 семей в Удмуртии получили субсидии на проведение газа к своим домам, в 2023 году в регионе увеличат объёмы работ по догазификации в два раза, сообщил... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T13:20

2023-06-30T13:20

2023-06-30T13:20

удмуртская республика

общество

александр бречалов

газпром

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 30 июн - РИА Новости. Более 500 семей в Удмуртии получили субсидии на проведение газа к своим домам, в 2023 году в регионе увеличат объёмы работ по догазификации в два раза, сообщил глава республики Александр Бречалов в Telegram-канале. "Для того, чтобы протянуть газ в дом от границ участка и закупить оборудование, жители республики могут получить субсидию до 100 тысяч рублей. 520 семей уже воспользовались такой возможностью", - написал Бречалов.Он отметил, что в регионе увеличат объемы работ по программе догазификации. "Если в 2021-2022 вместе с "Газпромом" протянули 338 километров, то в планах на 2023 – 660 километров",- рассказал он. "Напомню, задачу бесплатно подвести газ до границ участков в уже газифицированных населенных пунктах летом 2021 года поставил Президент страны. За это время жители республики подали почти 35 тыс. заявок на догазификацию, возможность подключиться к сетям получили владельцы 25,5 тыс. домов",- добавил Бречалов. По данным пресс-службы главы республики, с 2023 года по инициативе Бречалова в регионе введена дополнительная мера поддержки для граждан, которые хотят провести газ в свои дома.

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, александр бречалов, газпром, удмуртская республика (удмуртия)