https://ria.ru/20230630/frantsiya-1881557498.html

Лидер партии во Франции усомнился в правительстве из-за беспорядков

Лидер партии во Франции усомнился в правительстве из-за беспорядков - РИА Новости, 30.06.2023

Лидер партии во Франции усомнился в правительстве из-за беспорядков

Массовые беспорядки во Франции стали возможными из-за того, что правительство больше неспособно наказывать преступников, считает лидер французской партии... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T20:00

2023-06-30T20:00

2023-06-30T20:00

в мире

франция

париж

эммануэль макрон

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Массовые беспорядки во Франции стали возможными из-за того, что правительство больше неспособно наказывать преступников, считает лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино. "Беспорядки, которые мы наблюдаем два дня, сравнимы с 2005 годом, однако в этот раз протестующие еще более молодые, а насилие еще более необузданное. С другой стороны, затронуто больше городов, чем в 2005 году, и затронуты уже не "кварталы", не районы, где царит беззаконие… То, что происходит, – это плоды общей вялости политиков, из-за которых французское общество гниет десятилетиями. Мы больше не наказываем преступников из пригорода и их различные формы незаконной торговли, начиная с наркотиков", - сказал он РИА Новости. По мнению Асселино, протесты из-за полицейского произвола во Франции являются просто массовыми беспорядками, а не организованным восстанием с целью свергнуть правительство. Насилие вышло из-под контроля, однако у зачинщиков нет единого лидера, поэтому никто в итоге не будет наказан. Ущерб, нанесенный в ходе беспорядков, будет колоссальным, и платить за это придется французам, полагает эксперт. Асселино отметил, что французское правительство действительно практически ничего не предлагает молодым мигрантам, которые "живут за чертой бедности в полной нищете, оставленные системой образования". Таким образом, у этих молодых людей нет никакого представления об авторитете, добавил он. По словам эксперта, в районах, где царит беззаконие, активно процветает торговля наркотиками, однако все, что французское общество может предложить, - это современная культура, которая продвигает ценности ЛГБТ в школах, в то время как имамы сообществ мигрантов выступают против такой "моральной распущенности", считает он. При этом поведение президента Франции Эммануэля Макрона, который без разбирательства сразу возложил вину на полицейского, говорит о "трусости политиков и их страхе перед молодыми иммигрантами в пригородах", полагает Асселино. Он также выразил беспокойство по поводу проведения Олимпийских игр в Париже в 2024 году, поскольку любой инцидент может вызвать новые беспорядки, что скажется не только на имидже страны, но и на самих соревнованиях. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

https://ria.ru/20230630/frantsiya-1881499471.html

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в мире, франция, париж, эммануэль макрон, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере