https://ria.ru/20230630/frantsiya-1881499471.html

Во Франции выразили недовольство поведением Макрона во время беспорядков

Во Франции выразили недовольство поведением Макрона во время беспорядков - РИА Новости, 30.06.2023

Во Франции выразили недовольство поведением Макрона во время беспорядков

Правые депутаты в парламентах Франции и Европейского Союза выступили с критикой в адрес президента Франции Эммануэля Макрона за посещение концерта британского... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T16:30

2023-06-30T16:30

2023-06-30T16:30

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

в мире

франция

париж

бельгия

элтон джон

эммануэль макрон

тьерри мариани

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Правые депутаты в парламентах Франции и Европейского Союза выступили с критикой в адрес президента Франции Эммануэля Макрона за посещение концерта британского исполнителя Элтона Джона в разгар беспорядков в стране. Беспорядки не утихают во Франции со вторника, после убийства подростка полицейским в пригороде Парижа. В соцсетях опубликовали множество фото и видео, на которых лидер Франции и его супруга аплодируют исполнителю и улыбаются вместе с ним на камеру во время концерта, состоявшегося в Бельгии в среду. "В то время как Франция пылает, несмотря на отвагу наших правоохранителей в борьбе с беспорядками, Эммануэль Макрон находится на концерте Элтона Джона", - написал в Twitter депутат парламента Франции от крайне-правой партии "Национальное объединение" Жан-Филипп Танги. Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани считает посещение Макроном концерта в другой стране "полнейшей безответственностью". "В то время как Франция была в огне, Макрон находился не рядом со главой МВД или полицейскими,… а предпочел аплодировать (Элтону Джону). У каждого свои приоритеты", - написал он в Twitter. Лидер партии евроскептиков "Патриоты" Флориан Филиппо опубликовал видео пустой улицы с десятками сожжённых автомобилей, сопроводив его надписью: "Добро пожаловать в Макронистан". Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

https://ria.ru/20230630/france-1881486261.html

https://ria.ru/20230630/frantsiya-1881444172.html

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беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, в мире, франция, париж, бельгия, элтон джон, эммануэль макрон, тьерри мариани, европарламент, патриот