https://ria.ru/20230630/frantsiya-1881499471.html
Во Франции выразили недовольство поведением Макрона во время беспорядков
Во Франции выразили недовольство поведением Макрона во время беспорядков - РИА Новости, 30.06.2023
Во Франции выразили недовольство поведением Макрона во время беспорядков
Правые депутаты в парламентах Франции и Европейского Союза выступили с критикой в адрес президента Франции Эммануэля Макрона за посещение концерта британского... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T16:30
2023-06-30T16:30
2023-06-30T16:30
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
в мире
франция
париж
бельгия
элтон джон
эммануэль макрон
тьерри мариани
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Правые депутаты в парламентах Франции и Европейского Союза выступили с критикой в адрес президента Франции Эммануэля Макрона за посещение концерта британского исполнителя Элтона Джона в разгар беспорядков в стране. Беспорядки не утихают во Франции со вторника, после убийства подростка полицейским в пригороде Парижа. В соцсетях опубликовали множество фото и видео, на которых лидер Франции и его супруга аплодируют исполнителю и улыбаются вместе с ним на камеру во время концерта, состоявшегося в Бельгии в среду. "В то время как Франция пылает, несмотря на отвагу наших правоохранителей в борьбе с беспорядками, Эммануэль Макрон находится на концерте Элтона Джона", - написал в Twitter депутат парламента Франции от крайне-правой партии "Национальное объединение" Жан-Филипп Танги. Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани считает посещение Макроном концерта в другой стране "полнейшей безответственностью". "В то время как Франция была в огне, Макрон находился не рядом со главой МВД или полицейскими,… а предпочел аплодировать (Элтону Джону). У каждого свои приоритеты", - написал он в Twitter. Лидер партии евроскептиков "Патриоты" Флориан Филиппо опубликовал видео пустой улицы с десятками сожжённых автомобилей, сопроводив его надписью: "Добро пожаловать в Макронистан". Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
https://ria.ru/20230630/france-1881486261.html
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беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, в мире, франция, париж, бельгия, элтон джон, эммануэль макрон, тьерри мариани, европарламент, патриот
Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере, В мире, Франция, Париж, Бельгия, Элтон Джон, Эммануэль Макрон, Тьерри Мариани, Европарламент, Патриот
Во Франции выразили недовольство поведением Макрона во время беспорядков
Во Франции депутаты выразили недовольство приездом Макрона на концерт во время беспорядков
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Правые депутаты в парламентах Франции и Европейского Союза выступили с критикой в адрес президента Франции Эммануэля Макрона за посещение концерта британского исполнителя Элтона Джона в разгар беспорядков в стране.
Беспорядки не утихают во Франции со вторника, после убийства подростка полицейским в пригороде Парижа
. В соцсетях опубликовали множество фото и видео, на которых лидер Франции и его супруга аплодируют исполнителю и улыбаются вместе с ним на камеру во время концерта, состоявшегося в Бельгии
в среду.
Во время беспорядков во Французской Гвиане погиб мужчина, пишут СМИ
"В то время как Франция пылает, несмотря на отвагу наших правоохранителей в борьбе с беспорядками, Эммануэль Макрон находится на концерте Элтона Джона", - написал в Twitter депутат парламента Франции от крайне-правой партии "Национальное объединение" Жан-Филипп Танги.
Депутат Европарламента
от Франции Тьерри Мариани
считает посещение Макроном концерта в другой стране "полнейшей безответственностью".
"В то время как Франция была в огне, Макрон находился не рядом со главой МВД или полицейскими,… а предпочел аплодировать (Элтону Джону). У каждого свои приоритеты", - написал он в Twitter.
Лидер партии евроскептиков "Патриоты
" Флориан Филиппо опубликовал видео пустой улицы с десятками сожжённых автомобилей, сопроводив его надписью: "Добро пожаловать в Макронистан".
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
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