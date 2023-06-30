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Во Франции выразили недовольство поведением Макрона во время беспорядков - РИА Новости, 30.06.2023
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16:30 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/frantsiya-1881499471.html
Во Франции выразили недовольство поведением Макрона во время беспорядков
Во Франции выразили недовольство поведением Макрона во время беспорядков - РИА Новости, 30.06.2023
Во Франции выразили недовольство поведением Макрона во время беспорядков
Правые депутаты в парламентах Франции и Европейского Союза выступили с критикой в адрес президента Франции Эммануэля Макрона за посещение концерта британского... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T16:30
2023-06-30T16:30
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
в мире
франция
париж
бельгия
элтон джон
эммануэль макрон
тьерри мариани
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Правые депутаты в парламентах Франции и Европейского Союза выступили с критикой в адрес президента Франции Эммануэля Макрона за посещение концерта британского исполнителя Элтона Джона в разгар беспорядков в стране. Беспорядки не утихают во Франции со вторника, после убийства подростка полицейским в пригороде Парижа. В соцсетях опубликовали множество фото и видео, на которых лидер Франции и его супруга аплодируют исполнителю и улыбаются вместе с ним на камеру во время концерта, состоявшегося в Бельгии в среду. "В то время как Франция пылает, несмотря на отвагу наших правоохранителей в борьбе с беспорядками, Эммануэль Макрон находится на концерте Элтона Джона", - написал в Twitter депутат парламента Франции от крайне-правой партии "Национальное объединение" Жан-Филипп Танги. Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани считает посещение Макроном концерта в другой стране "полнейшей безответственностью". "В то время как Франция была в огне, Макрон находился не рядом со главой МВД или полицейскими,… а предпочел аплодировать (Элтону Джону). У каждого свои приоритеты", - написал он в Twitter. Лидер партии евроскептиков "Патриоты" Флориан Филиппо опубликовал видео пустой улицы с десятками сожжённых автомобилей, сопроводив его надписью: "Добро пожаловать в Макронистан". Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
https://ria.ru/20230630/france-1881486261.html
https://ria.ru/20230630/frantsiya-1881444172.html
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беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, в мире, франция, париж, бельгия, элтон джон, эммануэль макрон, тьерри мариани, европарламент, патриот
Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере, В мире, Франция, Париж, Бельгия, Элтон Джон, Эммануэль Макрон, Тьерри Мариани, Европарламент, Патриот
Во Франции выразили недовольство поведением Макрона во время беспорядков

Во Франции депутаты выразили недовольство приездом Макрона на концерт во время беспорядков

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Правые депутаты в парламентах Франции и Европейского Союза выступили с критикой в адрес президента Франции Эммануэля Макрона за посещение концерта британского исполнителя Элтона Джона в разгар беспорядков в стране.
Беспорядки не утихают во Франции со вторника, после убийства подростка полицейским в пригороде Парижа. В соцсетях опубликовали множество фото и видео, на которых лидер Франции и его супруга аплодируют исполнителю и улыбаются вместе с ним на камеру во время концерта, состоявшегося в Бельгии в среду.
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Во время беспорядков во Французской Гвиане погиб мужчина, пишут СМИ
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"В то время как Франция пылает, несмотря на отвагу наших правоохранителей в борьбе с беспорядками, Эммануэль Макрон находится на концерте Элтона Джона", - написал в Twitter депутат парламента Франции от крайне-правой партии "Национальное объединение" Жан-Филипп Танги.
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани считает посещение Макроном концерта в другой стране "полнейшей безответственностью".
"В то время как Франция была в огне, Макрон находился не рядом со главой МВД или полицейскими,… а предпочел аплодировать (Элтону Джону). У каждого свои приоритеты", - написал он в Twitter.
Лидер партии евроскептиков "Патриоты" Флориан Филиппо опубликовал видео пустой улицы с десятками сожжённых автомобилей, сопроводив его надписью: "Добро пожаловать в Макронистан".
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
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Беспорядки во Франции после убийства подростка в НантереВ миреФранцияПарижБельгияЭлтон ДжонЭммануэль МакронТьерри МарианиЕвропарламентПатриот
 
 
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