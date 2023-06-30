https://ria.ru/20230630/frantsiya-1881433019.html

В ночных беспорядках во Франции участвовали подростки, сообщили СМИ

В ночных беспорядках во Франции участвовали подростки, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.06.2023

В ночных беспорядках во Франции участвовали подростки, сообщили СМИ

Подростки от 12 до 14 лет замечены среди участников ночных беспорядков во Франции, вспыхнувших после гибели 17-летнего молодого человека от рук полиции, для... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T13:01

2023-06-30T13:01

2023-06-30T13:01

в мире

франция

жеральд дарманен

telegram

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беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Подростки от 12 до 14 лет замечены среди участников ночных беспорядков во Франции, вспыхнувших после гибели 17-летнего молодого человека от рук полиции, для координации они используют мессенджеры WhatsApp и Telegram, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на источник в полиции. В пятницу глава МВД страны Жеральд Дарманен отмечал, что после ночных беспорядков задержаны 667 человек. "Среди них (задержанных - ред.) много молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. Полиция даже говорит, что видела на кадрах с камер видеонаблюдения, особенно в ночь со среды на четверг, подростков младшего возраста от 12 до 14 лет", - сообщает телеканал. Полиция указывает, что подростки действуют организованными группами по 30-50 человек и участвуют в поджогах. "В то же время самые молодые демонстранты в возрасте от 12 до 13 лет выглядят менее организованными, чем те, кто постарше", - объясняет телеканал. Координация групп несовершеннолетних, по словам полиции, ведется через мессенджеры WhatsApp, Telegram и соцсети, которые позволяют использовать функцию определения геолокации, например, сервис для обмена фотографиями Snapchat. "Это позволяет им действовать быстро и точно", - резюмирует телеканал. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

https://ria.ru/20230630/besporyadki-1881370172.html

https://ria.ru/20230630/makron-1881417927.html

франция

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, франция, жеральд дарманен, telegram, whatsapp inc., беспорядки во франции после убийства подростка в нантере