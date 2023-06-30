https://ria.ru/20230630/frantsiya-1881433019.html
В ночных беспорядках во Франции участвовали подростки, сообщили СМИ
В ночных беспорядках во Франции участвовали подростки, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.06.2023
В ночных беспорядках во Франции участвовали подростки, сообщили СМИ
Подростки от 12 до 14 лет замечены среди участников ночных беспорядков во Франции, вспыхнувших после гибели 17-летнего молодого человека от рук полиции, для... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T13:01
2023-06-30T13:01
2023-06-30T13:01
в мире
франция
жеральд дарманен
telegram
whatsapp inc.
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Подростки от 12 до 14 лет замечены среди участников ночных беспорядков во Франции, вспыхнувших после гибели 17-летнего молодого человека от рук полиции, для координации они используют мессенджеры WhatsApp и Telegram, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на источник в полиции. В пятницу глава МВД страны Жеральд Дарманен отмечал, что после ночных беспорядков задержаны 667 человек. "Среди них (задержанных - ред.) много молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. Полиция даже говорит, что видела на кадрах с камер видеонаблюдения, особенно в ночь со среды на четверг, подростков младшего возраста от 12 до 14 лет", - сообщает телеканал. Полиция указывает, что подростки действуют организованными группами по 30-50 человек и участвуют в поджогах. "В то же время самые молодые демонстранты в возрасте от 12 до 13 лет выглядят менее организованными, чем те, кто постарше", - объясняет телеканал. Координация групп несовершеннолетних, по словам полиции, ведется через мессенджеры WhatsApp, Telegram и соцсети, которые позволяют использовать функцию определения геолокации, например, сервис для обмена фотографиями Snapchat. "Это позволяет им действовать быстро и точно", - резюмирует телеканал. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
https://ria.ru/20230630/besporyadki-1881370172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, жеральд дарманен, telegram, whatsapp inc., беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Жеральд Дарманен, Telegram, WhatsApp Inc., Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
В ночных беспорядках во Франции участвовали подростки, сообщили СМИ
BFM TV: в ночных беспорядках во Франции участвовали подростки возрастом от 12 до 14 лет
ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости.
Подростки от 12 до 14 лет замечены среди участников ночных беспорядков во Франции, вспыхнувших после гибели 17-летнего молодого человека от рук полиции, для координации они используют мессенджеры WhatsApp и Telegram, сообщает телеканал
BFM TV со ссылкой на источник в полиции.
В пятницу глава МВД страны Жеральд Дарманен
отмечал, что после ночных беспорядков задержаны 667 человек.
"Среди них (задержанных - ред.) много молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. Полиция даже говорит, что видела на кадрах с камер видеонаблюдения, особенно в ночь со среды на четверг, подростков младшего возраста от 12 до 14 лет", - сообщает телеканал.
Полиция указывает, что подростки действуют организованными группами по 30-50 человек и участвуют в поджогах. "В то же время самые молодые демонстранты в возрасте от 12 до 13 лет выглядят менее организованными, чем те, кто постарше", - объясняет телеканал.
Координация групп несовершеннолетних, по словам полиции, ведется через мессенджеры WhatsApp, Telegram и соцсети, которые позволяют использовать функцию определения геолокации, например, сервис для обмена фотографиями Snapchat. "Это позволяет им действовать быстро и точно", - резюмирует телеканал.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа
- застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
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