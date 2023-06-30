https://ria.ru/20230630/frantsiya-1881366586.html
В беспорядках во Франции в ночь на пятницу пострадали около 250 силовиков
В беспорядках во Франции в ночь на пятницу пострадали около 250 силовиков - РИА Новости, 30.06.2023
В беспорядках во Франции в ночь на пятницу пострадали около 250 силовиков
Почти 250 правоохранителей пострадали в ходе ночных погромов во Франции, вызванных гибелью подростка от рук полиции в городе Нантер, сообщает радиостанция... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T09:57
2023-06-30T09:57
2023-06-30T10:03
в мире
франция
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Почти 250 правоохранителей пострадали в ходе ночных погромов во Франции, вызванных гибелью подростка от рук полиции в городе Нантер, сообщает радиостанция France Bleu со ссылкой на данные МВД."Министерство внутренних дел сообщает о 249 раненых полицейских и жандармах в ночь с четверга на пятницу", - отмечает радиостанция.Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Беспорядки во французском Нантере
Беспорядки во французском Нантере
2023-06-30T09:57
true
PT2M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, видео
В мире, Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
В беспорядках во Франции в ночь на пятницу пострадали около 250 силовиков
France Bleu: 249 полицейских и жандармов пострадали во время ночных погромов во Франции