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В беспорядках во Франции в ночь на пятницу пострадали около 250 силовиков - РИА Новости, 30.06.2023
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09:57 30.06.2023 (обновлено: 10:03 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/frantsiya-1881366586.html
В беспорядках во Франции в ночь на пятницу пострадали около 250 силовиков
В беспорядках во Франции в ночь на пятницу пострадали около 250 силовиков - РИА Новости, 30.06.2023
В беспорядках во Франции в ночь на пятницу пострадали около 250 силовиков
Почти 250 правоохранителей пострадали в ходе ночных погромов во Франции, вызванных гибелью подростка от рук полиции в городе Нантер, сообщает радиостанция... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T09:57
2023-06-30T10:03
в мире
франция
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Почти 250 правоохранителей пострадали в ходе ночных погромов во Франции, вызванных гибелью подростка от рук полиции в городе Нантер, сообщает радиостанция France Bleu со ссылкой на данные МВД."Министерство внутренних дел сообщает о 249 раненых полицейских и жандармах в ночь с четверга на пятницу", - отмечает радиостанция.Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
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Беспорядки во французском Нантере
Беспорядки во французском Нантере
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в мире, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, видео
В мире, Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
В беспорядках во Франции в ночь на пятницу пострадали около 250 силовиков
ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Почти 250 правоохранителей пострадали в ходе ночных погромов во Франции, вызванных гибелью подростка от рук полиции в городе Нантер, сообщает радиостанция France Bleu со ссылкой на данные МВД.
2023-06-30T09:57
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PT2M07S
В беспорядках во Франции в ночь на пятницу пострадали около 250 силовиков

France Bleu: 249 полицейских и жандармов пострадали во время ночных погромов во Франции

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкСотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Почти 250 правоохранителей пострадали в ходе ночных погромов во Франции, вызванных гибелью подростка от рук полиции в городе Нантер, сообщает радиостанция France Bleu со ссылкой на данные МВД.
«
"Министерство внутренних дел сообщает о 249 раненых полицейских и жандармах в ночь с четверга на пятницу", - отмечает радиостанция.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
 
В миреФранцияБеспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
 
 
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