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В беспорядках во Франции в ночь на пятницу пострадали около 250 силовиков

В беспорядках во Франции в ночь на пятницу пострадали около 250 силовиков - РИА Новости, 30.06.2023

В беспорядках во Франции в ночь на пятницу пострадали около 250 силовиков

Почти 250 правоохранителей пострадали в ходе ночных погромов во Франции, вызванных гибелью подростка от рук полиции в городе Нантер, сообщает радиостанция... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T09:57

2023-06-30T09:57

2023-06-30T10:03

в мире

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Почти 250 правоохранителей пострадали в ходе ночных погромов во Франции, вызванных гибелью подростка от рук полиции в городе Нантер, сообщает радиостанция France Bleu со ссылкой на данные МВД."Министерство внутренних дел сообщает о 249 раненых полицейских и жандармах в ночь с четверга на пятницу", - отмечает радиостанция.Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

франция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Беспорядки во французском Нантере Беспорядки во французском Нантере 2023-06-30T09:57 true PT2M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, видео