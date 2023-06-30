https://ria.ru/20230630/frantsiya-1881337695.html

Застреливший подростка во Франции полицейский извинился, заявил его адвокат

Застреливший подростка во Франции полицейский извинился, заявил его адвокат - РИА Новости, 30.06.2023

Застреливший подростка во Франции полицейский извинился, заявил его адвокат

Полицейский, застреливший 17-летнего подростка в пригороде Парижа, попросил прощения у семьи молодого человека, смерть которого вызвала беспорядки, охватившие... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T01:33

2023-06-30T01:33

2023-06-30T01:33

франция

париж

в мире

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Полицейский, застреливший 17-летнего подростка в пригороде Парижа, попросил прощения у семьи молодого человека, смерть которого вызвала беспорядки, охватившие Францию, сообщил адвокат стража порядка. Стрелявший в подростка полицейский был задержан. "Первые слова, которые он сказал (находясь под стражей), были извинениями, его последние слова были извинениями перед семьей", - заявил адвокат полицейского Лоран-Франк Льенар в эфире телеканала BFMTV. Инцидент произошел во вторник утром в Нантере - пригороде к западу от Парижа. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

https://ria.ru/20230629/besporyadki-1881331366.html

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франция, париж, в мире