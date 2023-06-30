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Застреливший подростка во Франции полицейский извинился, заявил его адвокат - РИА Новости, 30.06.2023
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01:33 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/frantsiya-1881337695.html
Застреливший подростка во Франции полицейский извинился, заявил его адвокат
Застреливший подростка во Франции полицейский извинился, заявил его адвокат - РИА Новости, 30.06.2023
Застреливший подростка во Франции полицейский извинился, заявил его адвокат
Полицейский, застреливший 17-летнего подростка в пригороде Парижа, попросил прощения у семьи молодого человека, смерть которого вызвала беспорядки, охватившие... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T01:33
2023-06-30T01:33
франция
париж
в мире
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Полицейский, застреливший 17-летнего подростка в пригороде Парижа, попросил прощения у семьи молодого человека, смерть которого вызвала беспорядки, охватившие Францию, сообщил адвокат стража порядка. Стрелявший в подростка полицейский был задержан. "Первые слова, которые он сказал (находясь под стражей), были извинениями, его последние слова были извинениями перед семьей", - заявил адвокат полицейского Лоран-Франк Льенар в эфире телеканала BFMTV. Инцидент произошел во вторник утром в Нантере - пригороде к западу от Парижа. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.
https://ria.ru/20230629/besporyadki-1881331366.html
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франция, париж, в мире
Франция, Париж, В мире
Застреливший подростка во Франции полицейский извинился, заявил его адвокат

Адвокат застрелившего подростка во Франции полицейского заявил об извинениях перед семьей

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкСотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Полицейский, застреливший 17-летнего подростка в пригороде Парижа, попросил прощения у семьи молодого человека, смерть которого вызвала беспорядки, охватившие Францию, сообщил адвокат стража порядка.
Стрелявший в подростка полицейский был задержан. "Первые слова, которые он сказал (находясь под стражей), были извинениями, его последние слова были извинениями перед семьей", - заявил адвокат полицейского Лоран-Франк Льенар в эфире телеканала BFMTV.
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Посольство США во Франции выпустило предупреждение из-за беспорядков
29 июня, 23:52
Инцидент произошел во вторник утром в Нантере - пригороде к западу от Парижа. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.
 
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