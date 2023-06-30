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Более тысячи участников приедут в Казань на форум "Производительность 360" - РИА Новости, 30.06.2023
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Республика Татарстан
 
16:46 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/forum-1881504279.html
Более тысячи участников приедут в Казань на форум "Производительность 360"
Более тысячи участников приедут в Казань на форум "Производительность 360" - РИА Новости, 30.06.2023
Более тысячи участников приедут в Казань на форум "Производительность 360"
Более 1 тысячи участников из 85 регионов России приедут в Казань на форум "Производительность 360", сообщает министерство промышленности и торговли Татарстана. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T16:46
2023-06-30T16:46
республика татарстан
казань
россия
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 30 июн – РИА Новости. Более 1 тысячи участников из 85 регионов России приедут в Казань на форум "Производительность 360", сообщает министерство промышленности и торговли Татарстана. "На площадке мероприятия соберутся компании-лидеры, которые доказали свою эффективность, чей опыт в повышении производительности труда можно и нужно тиражировать. Ожидается более 1 тысячи участников из 85 субъектов РФ, реализующих нацпроект "Производительность труда", - сказал министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко по итогам совещания по проведению форума. По словам министра, форум посвящен актуальной повестке – внедрению самых эффективных инструментов для роста и развития бизнеса, наращиванию объемов производства. В его рамках порядка 70 спикеров расскажут о реальных практиках и самых действенных инструментах роста продаж, повышения маржинальности товаров и услуг, трансформации бизнеса в нестандартных экономических условиях. В дни форума состоится более 20 деловых мероприятий. Так, в первый день участников ждет пленарное заседание на тему "Бережливые технологии – экономический тренд", 12 панельных сессий, церемония награждения региональных центров компетенций и предприятий с самыми выдающимися результатами в реализации нацпроекта "Производительность труда". На каждой сессии ведущие управленцы России подведут итоги трансформации бизнеса в условиях ограничений и расскажут, какие решения помогли с ними справиться. Во второй день форума планируется посещение предприятий-участников нацпроекта, которые поделятся не только успешным опытом по внедрению культуры бережливого производства, но и познакомят гостей с производимой продукцией. Также планируется серия обучающих мероприятий для региональных центров. Пятый федеральный форум "Производительность 360" пройдет в Казани 20-21 июля. Это ежегодное деловое мероприятие, на котором представители российских органов власти и предприятий-лидеров построения производственных систем делятся лучшими практиками повышения производительности.
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казань, россия, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Казань, Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
Более тысячи участников приедут в Казань на форум "Производительность 360"

Более тысячи участников из 85 субъектов приедут в Казань на форум "Производительность 360"

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкГород Казань
Город Казань - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Город Казань. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 30 июн – РИА Новости. Более 1 тысячи участников из 85 регионов России приедут в Казань на форум "Производительность 360", сообщает министерство промышленности и торговли Татарстана.
"На площадке мероприятия соберутся компании-лидеры, которые доказали свою эффективность, чей опыт в повышении производительности труда можно и нужно тиражировать. Ожидается более 1 тысячи участников из 85 субъектов РФ, реализующих нацпроект "Производительность труда", - сказал министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко по итогам совещания по проведению форума.
По словам министра, форум посвящен актуальной повестке – внедрению самых эффективных инструментов для роста и развития бизнеса, наращиванию объемов производства. В его рамках порядка 70 спикеров расскажут о реальных практиках и самых действенных инструментах роста продаж, повышения маржинальности товаров и услуг, трансформации бизнеса в нестандартных экономических условиях.
В дни форума состоится более 20 деловых мероприятий. Так, в первый день участников ждет пленарное заседание на тему "Бережливые технологии – экономический тренд", 12 панельных сессий, церемония награждения региональных центров компетенций и предприятий с самыми выдающимися результатами в реализации нацпроекта "Производительность труда". На каждой сессии ведущие управленцы России подведут итоги трансформации бизнеса в условиях ограничений и расскажут, какие решения помогли с ними справиться.
Во второй день форума планируется посещение предприятий-участников нацпроекта, которые поделятся не только успешным опытом по внедрению культуры бережливого производства, но и познакомят гостей с производимой продукцией. Также планируется серия обучающих мероприятий для региональных центров.
Пятый федеральный форум "Производительность 360" пройдет в Казани 20-21 июля. Это ежегодное деловое мероприятие, на котором представители российских органов власти и предприятий-лидеров построения производственных систем делятся лучшими практиками повышения производительности.
Казань - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
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