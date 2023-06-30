https://ria.ru/20230630/forum-1881504279.html

Более тысячи участников приедут в Казань на форум "Производительность 360"

Более тысячи участников приедут в Казань на форум "Производительность 360" - РИА Новости, 30.06.2023

Более тысячи участников приедут в Казань на форум "Производительность 360"

Более 1 тысячи участников из 85 регионов России приедут в Казань на форум "Производительность 360", сообщает министерство промышленности и торговли Татарстана. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T16:46

2023-06-30T16:46

2023-06-30T16:46

республика татарстан

казань

россия

республика татарстан (татарстан)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752710422_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_a3f410385c5b783a8254d9aaccabf5f4.jpg

КАЗАНЬ, 30 июн – РИА Новости. Более 1 тысячи участников из 85 регионов России приедут в Казань на форум "Производительность 360", сообщает министерство промышленности и торговли Татарстана. "На площадке мероприятия соберутся компании-лидеры, которые доказали свою эффективность, чей опыт в повышении производительности труда можно и нужно тиражировать. Ожидается более 1 тысячи участников из 85 субъектов РФ, реализующих нацпроект "Производительность труда", - сказал министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко по итогам совещания по проведению форума. По словам министра, форум посвящен актуальной повестке – внедрению самых эффективных инструментов для роста и развития бизнеса, наращиванию объемов производства. В его рамках порядка 70 спикеров расскажут о реальных практиках и самых действенных инструментах роста продаж, повышения маржинальности товаров и услуг, трансформации бизнеса в нестандартных экономических условиях. В дни форума состоится более 20 деловых мероприятий. Так, в первый день участников ждет пленарное заседание на тему "Бережливые технологии – экономический тренд", 12 панельных сессий, церемония награждения региональных центров компетенций и предприятий с самыми выдающимися результатами в реализации нацпроекта "Производительность труда". На каждой сессии ведущие управленцы России подведут итоги трансформации бизнеса в условиях ограничений и расскажут, какие решения помогли с ними справиться. Во второй день форума планируется посещение предприятий-участников нацпроекта, которые поделятся не только успешным опытом по внедрению культуры бережливого производства, но и познакомят гостей с производимой продукцией. Также планируется серия обучающих мероприятий для региональных центров. Пятый федеральный форум "Производительность 360" пройдет в Казани 20-21 июля. Это ежегодное деловое мероприятие, на котором представители российских органов власти и предприятий-лидеров построения производственных систем делятся лучшими практиками повышения производительности.

https://ria.ru/20230627/mechet-1880754801.html

казань

россия

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казань, россия, республика татарстан (татарстан)