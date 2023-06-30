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Источник: Всемирный банк понимает неприемлемость рисков помощи Украине - РИА Новости, 30.06.2023
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22:29 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/finansirovanie-1881579649.html
Источник: Всемирный банк понимает неприемлемость рисков помощи Украине
Источник: Всемирный банк понимает неприемлемость рисков помощи Украине - РИА Новости, 30.06.2023
Источник: Всемирный банк понимает неприемлемость рисков помощи Украине
Всемирный банк прекрасно понимает неприемлемость рисков финансирования Украины, поэтому перекладывает их на заинтересованные страны, заявил РИА Новости источник РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T22:29
2023-06-30T22:29
экономика
украина
япония
киев
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Всемирный банк прекрасно понимает неприемлемость рисков финансирования Украины, поэтому перекладывает их на заинтересованные страны, заявил РИА Новости источник в российской дирекции группы Всемирного банка. "Всемирный банк прекрасно понимает все риски, связанные с финансированием Украины, и ввиду того, что такие риски для самого Всемирного банка неприемлемы, он их перекладывает на заинтересованные государства", - сказал он на условиях анонимности. Собеседник агентства уточнил, что в рамках "Бреттон-Вудских институтов основное бремя финансирования Украины лежит на Международном валютном фонде", в то время как Всемирный банк "лишь следит за целевым расходованием предоставляемой помощи". Ранее совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине займа в размере 1,5 миллиарда долларов. В международной организации сообщали, что речь идет о выделении средств под гарантии правительства Японии. В четверг министерство финансов Украины также сообщило, что Киев получил через Целевой фонд доноров Всемирного банка новые гранты в размере 1,215 миллиарда долларов от США и Финляндии.
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экономика, украина, япония, киев, всемирный банк
Экономика, Украина, Япония, Киев, Всемирный банк
Источник: Всемирный банк понимает неприемлемость рисков помощи Украине

Всемирный банк перекладывает риски финансирования Украины на другие страны

© Фото : World Bank Photo CollectionЗдание Всемирного банка
Здание Всемирного банка - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Фото : World Bank Photo Collection
Здание Всемирного банка. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Всемирный банк прекрасно понимает неприемлемость рисков финансирования Украины, поэтому перекладывает их на заинтересованные страны, заявил РИА Новости источник в российской дирекции группы Всемирного банка.
"Всемирный банк прекрасно понимает все риски, связанные с финансированием Украины, и ввиду того, что такие риски для самого Всемирного банка неприемлемы, он их перекладывает на заинтересованные государства", - сказал он на условиях анонимности.
Собеседник агентства уточнил, что в рамках "Бреттон-Вудских институтов основное бремя финансирования Украины лежит на Международном валютном фонде", в то время как Всемирный банк "лишь следит за целевым расходованием предоставляемой помощи".
Ранее совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине займа в размере 1,5 миллиарда долларов. В международной организации сообщали, что речь идет о выделении средств под гарантии правительства Японии.
В четверг министерство финансов Украины также сообщило, что Киев получил через Целевой фонд доноров Всемирного банка новые гранты в размере 1,215 миллиарда долларов от США и Финляндии.
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ЭкономикаУкраинаЯпонияКиевВсемирный банк
 
 
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