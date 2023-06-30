Рейтинг@Mail.ru
Во Франции усилят работу таможни для контроля над ввозом фейерверков - РИА Новости, 30.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:28 30.06.2023 (обновлено: 18:42 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/feyerverki-1881536421.html
Во Франции усилят работу таможни для контроля над ввозом фейерверков
Во Франции усилят работу таможни для контроля над ввозом фейерверков - РИА Новости, 30.06.2023
Во Франции усилят работу таможни для контроля над ввозом фейерверков
Франция усиливает действия таможни для контроля над транспортировкой запрещенных предметов, в частности, фейерверков, из соседних стран на фоне беспорядков в... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T18:28
2023-06-30T18:42
в мире
франция
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881089050_0:87:2730:1623_1920x0_80_0_0_44742cd435a244e51fcde81fbd5f065a.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Франция усиливает действия таможни для контроля над транспортировкой запрещенных предметов, в частности, фейерверков, из соседних стран на фоне беспорядков в стране, сообщает радиостанция LCI. "Усилены действия таможни по контролю над ввозом запрещенных предметов... из приграничных стран", - говорится в сообщении радиостанции. Отмечается, что речь идет, в частности, о транспортировке фейерверков. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
https://ria.ru/20230630/besporyadki-1881370172.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881089050_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_88ec947cd1ae7051cfbf7ba3ba987d79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Во Франции усилят работу таможни для контроля над ввозом фейерверков

LCI: во Франции усилят работу таможни для контроля над ввозом фейерверков в страну

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкПоследствия беспорядков на улице во французском Нантере
Последствия беспорядков на улице во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
Перейти в медиабанк
Последствия беспорядков на улице во французском Нантере. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Франция усиливает действия таможни для контроля над транспортировкой запрещенных предметов, в частности, фейерверков, из соседних стран на фоне беспорядков в стране, сообщает радиостанция LCI.
«
"Усилены действия таможни по контролю над ввозом запрещенных предметов... из приграничных стран", - говорится в сообщении радиостанции. Отмечается, что речь идет, в частности, о транспортировке фейерверков.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
Полицейский наблюдает за взрывом фейерверков во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Беспорядки во Франции
Вчера, 10:45
 
В миреФранцияБеспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала