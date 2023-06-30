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Во Франции усилят работу таможни для контроля над ввозом фейерверков
Во Франции усилят работу таможни для контроля над ввозом фейерверков - РИА Новости, 30.06.2023
Во Франции усилят работу таможни для контроля над ввозом фейерверков
Франция усиливает действия таможни для контроля над транспортировкой запрещенных предметов, в частности, фейерверков, из соседних стран на фоне беспорядков в... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T18:28
2023-06-30T18:28
2023-06-30T18:42
в мире
франция
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Франция усиливает действия таможни для контроля над транспортировкой запрещенных предметов, в частности, фейерверков, из соседних стран на фоне беспорядков в стране, сообщает радиостанция LCI. "Усилены действия таможни по контролю над ввозом запрещенных предметов... из приграничных стран", - говорится в сообщении радиостанции. Отмечается, что речь идет, в частности, о транспортировке фейерверков. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
https://ria.ru/20230630/besporyadki-1881370172.html
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в мире, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Во Франции усилят работу таможни для контроля над ввозом фейерверков
LCI: во Франции усилят работу таможни для контроля над ввозом фейерверков в страну