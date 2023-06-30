https://ria.ru/20230630/feyerverki-1881536421.html

Во Франции усилят работу таможни для контроля над ввозом фейерверков

Во Франции усилят работу таможни для контроля над ввозом фейерверков - РИА Новости, 30.06.2023

Во Франции усилят работу таможни для контроля над ввозом фейерверков

Франция усиливает действия таможни для контроля над транспортировкой запрещенных предметов, в частности, фейерверков, из соседних стран на фоне беспорядков в... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T18:28

2023-06-30T18:28

2023-06-30T18:42

в мире

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881089050_0:87:2730:1623_1920x0_80_0_0_44742cd435a244e51fcde81fbd5f065a.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Франция усиливает действия таможни для контроля над транспортировкой запрещенных предметов, в частности, фейерверков, из соседних стран на фоне беспорядков в стране, сообщает радиостанция LCI. "Усилены действия таможни по контролю над ввозом запрещенных предметов... из приграничных стран", - говорится в сообщении радиостанции. Отмечается, что речь идет, в частности, о транспортировке фейерверков. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

https://ria.ru/20230630/besporyadki-1881370172.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере