https://ria.ru/20230630/evrosoyuz-1881461495.html

Страны ЕС назвали условия, при которых будут поддерживать Украину далее

Страны ЕС назвали условия, при которых будут поддерживать Украину далее - РИА Новости, 30.06.2023

Страны ЕС назвали условия, при которых будут поддерживать Украину далее

Главы государств правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе заявили о готовности подумать о долгосрочных обязательствах по отношению к безопасности Украины,... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T14:46

2023-06-30T14:46

2023-06-30T14:46

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БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Главы государств правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе заявили о готовности подумать о долгосрочных обязательствах по отношению к безопасности Украины, но тут же оговорились, что такие обязательства не будут противоречить политике отдельных государств союза, а также должны быть поддержаны партнерами ЕС. Такие формулировки содержатся в итоговом документе очередного саммита Евросоюза в Брюсселе 29-30 июня в разделе "Украина". Примечательно, что украинская тема стояла первой в повестке двухдневного саммита ЕС. Публикация выводов по Украине ожидалась еще в четверг, но в итоге текст появился лишь рано утром в пятницу. Таким образом практически всю вторую половину четверга европейские лидеры посвятили выработке общих выводов по Украине, которые должны были подтвердить безусловную поддержку Киева на неопределенно долгую перспективу. Поздняя публикация документа, а также содержащиеся в нем условия и оговорки породили рассуждения о спорах между лидерами 27 стран для достижения консенсуса по итоговым формулировкам, однако следов разногласий по украинскому вопросу в итоговом общем документе избежать не удалось. Страны ЕС, все последнее время демонстрировавшие на публике небывалое единство по вопросу накачивания Украины оружием и деньгами, а также твердые намерения каким-либо образом задействовать для этих целей замороженные на европейской территории суверенные российские активы, неожиданно разошлись в оценке как долгосрочной помощи Киеву, так и по остальным ключевым вопросам повестки встречи в верхах. Во-первых, впервые с начала украинского конфликта европейские лидеры на фоне ставших традиционными фраз о "бессрочной поддержке" выдвинули совершенно жесткое условие по продолжению военной помощи Украине, подчеркнув, что она не должна наносить ущерб интересам самих стран ЕС и идти вразрез с национальной политикой отдельных европейских стран в области обороны и безопасности. Подобные "обязательства будут приняты при полном соблюдении политики безопасности и обороны некоторых государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов", говорится в документе. Во-вторых, был изменен итоговый пункт о готовности стран ЕС "взять на себя обязательства по обеспечению безопасности Украины на долгосрочный период". В финальной версии, по сравнению с проектом документа, лидеры ЕС подчеркнули, что варианты таких обязательств они "готовы рассмотреть", но не самостоятельно, а в сотрудничестве с международными партнерами. О каких партнерах идет речь, неясно, но косвенно на это может указывать встреча европейских лидеров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которая состоялась перед началом брюссельского саммита. При этом обещанные ранее главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 50 миллиардов евро на финпомощь Украине на период с 2024 по 2027 годы в тексте по итогам саммита не упоминаются, указывается только на необходимость продолжения "стабильной, предсказуемой и устойчивой" финансовой поддержки - и опять "в сотрудничестве с международными партнерами". "Международные партнеры" в этом документе упоминаются и в отношении поиска путей использования замороженных российских активов. Ранее источники в ЕС указывали, что в союзе опасаются, что получающие сейчас прибыль от инвестирования российских средств компании просто покинут европейский финансовый рынок в случае, если в ЕС их в одностороннем порядке обяжут передавать Украине проценты от таких доходов. Кроме того, в Европейском центральном банке также предупреждали о возможных репутационных рисках, связанных с подобными действиями, которые могут отпугнуть существующих и потенциальных инвесторов. Поэтому в выводах по итогам обсуждения активов Центробанка РФ лидеры ЕС подчеркнули, что намерены по данной теме "продолжить работу в соответствии с законодательством ЕС и международным правом и в координации с партнерами". И это несмотря на то, что всего несколько дней назад фон дер Ляйен заявляла, что намерена до середины июля уже представить странам союза конкретное готовое предложение по использованию российских активов. Несколько изменились акценты в ЕС и в отношении так называемой "мирной формулы" Владимира Зеленского. Если раньше лидеры союза на всех встречах подчеркивали свою безоговорочную поддержку всех десяти пунктов украинского плана, то в итогах июньского саммита говорится уже о поддержке "ключевых принципов и целей" этой инициативы. Кроме того, лидеры ЕС допустили и появление других мирных инициатив, указав, правда, что такие инициативы должны "базироваться на полном уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ". При этом в тексте отсутствует и ставшая в последнее время обязательной фраза о том, что в Евросоюзе не поддержат инициативу, если она будет предполагать "замораживание" украинского конфликта. Лидеры ЕС также обещали продолжить и дальше "оказывать давление на Россию", однако новых пакетов санкций в ближайшем будущем не анонсировали, они намерены сконцентрироваться на реализации и борьбе с обходом действующих ограничений. Саммит в своих выводах также осудил преднамеренное разрушение Каховской ГЭС, но в этот раз ЕС не стал называть виновную сторону, хотя сразу после инцидента представители руководства ЕС возложили вину на Россию, не дожидаясь расследования инцидента. По сообщениям СМИ, ряд европейских государств, в том числе Австрия, Ирландия, Мальта и Кипр, ранее выступили против долгосрочных обязательств по оказанию помощи Украине. Кроме того, в четверг советник венгерского премьер-министра по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Венгрия считает абсурдом предложение Еврокомиссии выделить Украине дополнительные 50 миллиардов евро - до тех пор, пока не станет известно, какую сумму уже выплатил ЕС Киеву и куда пошли эти деньги. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, принимающий участие в саммите в Брюсселе, использовал мем с кадрами из фильма Квентина Тарантино "Криминальное чтиво", чтобы поинтересоваться у Еврокомиссии, почему спустя два года после принятия семилетнего бюджета ЕС, рассчитанного до 2027 года, требуется снова собирать деньги со стран-членов. "Где деньги, Еврокомиссия?" - спросил Орбан в Twitter.

https://ria.ru/20230629/pravda-1881058220.html

https://ria.ru/20230623/ukraina-1880089039.html

https://ria.ru/20230616/germaniya-1878552778.html

https://ria.ru/20230625/ukraina-1879805738.html

https://ria.ru/20230609/solidarnost-1877111812.html

https://ria.ru/20230606/siyyarto-1876503702.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр