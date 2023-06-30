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В ЕП раскрыли тревожную правду об антироссийских санкциях - РИА Новости, 30.06.2023
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08:38 30.06.2023 (обновлено: 11:44 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/evroparlament-1881355022.html
В ЕП раскрыли тревожную правду об антироссийских санкциях
В ЕП раскрыли тревожную правду об антироссийских санкциях - РИА Новости, 30.06.2023
В ЕП раскрыли тревожную правду об антироссийских санкциях
Европейские корпорации пытаются компенсировать убытки от антироссийских санкций за счет граждан, заявил в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T08:38
2023-06-30T11:44
ирландия
россия
европа
европарламент
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Европейские корпорации пытаются компенсировать убытки от антироссийских санкций за счет граждан, заявил в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес."Санкции наносят европейцам больший ущерб, чем России. Монополия корпоративной власти позволяет компаниям повышать цены, чтобы максимизировать прибыль, при этом удерживая заработную плату простым сотрудникам", — написал он.По мнению парламентария, Европа сейчас переживает сильнейший кризис уровня жизни. Уоллес не раз критиковал антироссийскую политику ЕС, призывал остановить боевые действия на Украине и подчеркивал, что выгоду от этого конфликта получают только западные страны.
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ирландия, россия, европа, европарламент
Ирландия, Россия, Европа, Европарламент
В ЕП раскрыли тревожную правду об антироссийских санкциях

Депутат ЕП Уоллес: антироссийские санкции ударили лишь по простым гражданам ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Пленарная сессия Европарламента. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Европейские корпорации пытаются компенсировать убытки от антироссийских санкций за счет граждан, заявил в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
"Санкции наносят европейцам больший ущерб, чем России. Монополия корпоративной власти позволяет компаниям повышать цены, чтобы максимизировать прибыль, при этом удерживая заработную плату простым сотрудникам", — написал он.
По мнению парламентария, Европа сейчас переживает сильнейший кризис уровня жизни.
Уоллес не раз критиковал антироссийскую политику ЕС, призывал остановить боевые действия на Украине и подчеркивал, что выгоду от этого конфликта получают только западные страны.
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