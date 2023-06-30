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В ЕП раскрыли тревожную правду об антироссийских санкциях
В ЕП раскрыли тревожную правду об антироссийских санкциях - РИА Новости, 30.06.2023
В ЕП раскрыли тревожную правду об антироссийских санкциях
Европейские корпорации пытаются компенсировать убытки от антироссийских санкций за счет граждан, заявил в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T08:38
2023-06-30T08:38
2023-06-30T11:44
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Европейские корпорации пытаются компенсировать убытки от антироссийских санкций за счет граждан, заявил в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес."Санкции наносят европейцам больший ущерб, чем России. Монополия корпоративной власти позволяет компаниям повышать цены, чтобы максимизировать прибыль, при этом удерживая заработную плату простым сотрудникам", — написал он.По мнению парламентария, Европа сейчас переживает сильнейший кризис уровня жизни. Уоллес не раз критиковал антироссийскую политику ЕС, призывал остановить боевые действия на Украине и подчеркивал, что выгоду от этого конфликта получают только западные страны.
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ирландия, россия, европа, европарламент
Ирландия, Россия, Европа, Европарламент
В ЕП раскрыли тревожную правду об антироссийских санкциях
Депутат ЕП Уоллес: антироссийские санкции ударили лишь по простым гражданам ЕС