https://ria.ru/20230630/evroparlament-1881355022.html

В ЕП раскрыли тревожную правду об антироссийских санкциях

В ЕП раскрыли тревожную правду об антироссийских санкциях - РИА Новости, 30.06.2023

В ЕП раскрыли тревожную правду об антироссийских санкциях

Европейские корпорации пытаются компенсировать убытки от антироссийских санкций за счет граждан, заявил в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T08:38

2023-06-30T08:38

2023-06-30T11:44

ирландия

россия

европа

европарламент

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Европейские корпорации пытаются компенсировать убытки от антироссийских санкций за счет граждан, заявил в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес."Санкции наносят европейцам больший ущерб, чем России. Монополия корпоративной власти позволяет компаниям повышать цены, чтобы максимизировать прибыль, при этом удерживая заработную плату простым сотрудникам", — написал он.По мнению парламентария, Европа сейчас переживает сильнейший кризис уровня жизни. Уоллес не раз критиковал антироссийскую политику ЕС, призывал остановить боевые действия на Украине и подчеркивал, что выгоду от этого конфликта получают только западные страны.

https://ria.ru/20230427/evroparlament-1868072840.html

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ирландия, россия, европа, европарламент