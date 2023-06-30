https://ria.ru/20230630/evakuator-1881337428.html
Россиян предупредили о риске столкнуться с мошенниками на эвакуаторах
Россиян предупредили о риске столкнуться с мошенниками на эвакуаторах - РИА Новости, 30.06.2023
Россиян предупредили о риске столкнуться с мошенниками на эвакуаторах
юн - РИА Новости. Некоторые российские автомобилисты теряют тысячи рублей из-за действий недобросовестных водителей эвакуаторов, предупредил в интервью радио... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T02:10
2023-06-30T02:10
2023-06-30T02:10
авто
иван соловьев (юрист)
общество
мошенники
мошенничество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Некоторые российские автомобилисты теряют тысячи рублей из-за действий недобросовестных водителей эвакуаторов, предупредил в интервью радио Sputnik заслуженный юрист России Иван Соловьев.Автолюбитель, недостаточно ответственно соблюдающий правила парковки, может стать жертвой мошенничества, сказал он. Схема работает, если машина оставлена не совсем там, где положено, а под ее стеклом имеется номер мобильного телефона владельца, уточнил юрист."В свободное от работы время водитель эвакуатора подъезжает к машине, припаркованной не совсем правильно, но не забирает ее. Вместо этого его сообщник звонит владельцу по оставленному под стеклом автомобиля номеру и предупреждает о риске эвакуации", – так описывает действия обманщиков Соловьев.Узнав, что его машину собираются забрать на штрафную стоянку, человек выбегает из магазина или, допустим, ресторана, видит эвакуатор рядом со своим транспортным средством и торопится уехать. После чего ему опять звонит мошенник и требует денег за предупреждение, пояснил юрист."Все платят в зависимости от стоимости автомобиля, от двух до десяти тысяч рублей", – отметил Иван Соловьев в интервью радио Sputnik.По его словам, это распространенный среди недобросовестных водителей эвакуаторов способ дополнительного "заработка". Мошенники пользуются нежеланием людей ехать за машиной на штрафстоянку, добавил юрист. Соловьев рекомендует автовладельцам в точности соблюдать правила парковки, вместо того чтобы отдавать деньги злоумышленникам.
https://ria.ru/20230615/moshenniki-1878206520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авто, иван соловьев (юрист), общество, мошенники, мошенничество
Авто, Иван Соловьев (юрист), Общество, мошенники, Мошенничество
Россиян предупредили о риске столкнуться с мошенниками на эвакуаторах
Юрист Соловьев предупредил автомобилистов о схеме мошенничества с эвакуатором
МОСКВА, 30 и
юн - РИА Новости. Некоторые российские автомобилисты теряют тысячи рублей из-за действий недобросовестных водителей эвакуаторов, предупредил в интервью радио Sputnik
заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Автолюбитель, недостаточно ответственно соблюдающий правила парковки, может стать жертвой мошенничества, сказал он. Схема работает, если машина оставлена не совсем там, где положено, а под ее стеклом имеется номер мобильного телефона владельца, уточнил юрист.
«
"В свободное от работы время водитель эвакуатора подъезжает к машине, припаркованной не совсем правильно, но не забирает ее. Вместо этого его сообщник звонит владельцу по оставленному под стеклом автомобиля номеру и предупреждает о риске эвакуации", – так описывает действия обманщиков Соловьев.
Узнав, что его машину собираются забрать на штрафную стоянку, человек выбегает из магазина или, допустим, ресторана, видит эвакуатор рядом со своим транспортным средством и торопится уехать. После чего ему опять звонит мошенник и требует денег за предупреждение, пояснил юрист.
"Все платят в зависимости от стоимости автомобиля, от двух до десяти тысяч рублей", – отметил Иван Соловьев в интервью радио Sputnik.
По его словам, это распространенный среди недобросовестных водителей эвакуаторов способ дополнительного "заработка". Мошенники пользуются нежеланием людей ехать за машиной на штрафстоянку, добавил юрист. Соловьев рекомендует автовладельцам в точности соблюдать правила парковки, вместо того чтобы отдавать деньги злоумышленникам.
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