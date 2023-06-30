https://ria.ru/20230630/elbrus-1881436517.html

На Эльбрусе назвали дату закрытия горнолыжного сезона

На Эльбрусе назвали дату закрытия горнолыжного сезона - РИА Новости, 30.06.2023

На Эльбрусе назвали дату закрытия горнолыжного сезона

Сезон катания на горных лыжах на "Эльбрусе" закрывается в субботу, 1 июля, сообщила администрация курорта. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T14:35

2023-06-30T14:35

2023-06-30T14:35

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НАЛЬЧИК, 30 июн – РИА Новости. Сезон катания на горных лыжах на "Эльбрусе" закрывается в субботу, 1 июля, сообщила администрация курорта. "Зимний сезон 2022-2023 завершается 1 июля, будет прекращена подготовка трассы и продажа ски-пассов для катания", - говорится в сообщении. Уточняется, что канатные дороги продолжат работу в штатном режиме. "В продаже круглогодично доступны билеты для туристического подъема до станции "Гарабаши", - добавили в администрации. Горнолыжный сезон на Эльбрусе стартовал 19 ноября 2022 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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