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На Эльбрусе назвали дату закрытия горнолыжного сезона - РИА Новости, 30.06.2023
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Туризм
 
14:35 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/elbrus-1881436517.html
На Эльбрусе назвали дату закрытия горнолыжного сезона
На Эльбрусе назвали дату закрытия горнолыжного сезона - РИА Новости, 30.06.2023
На Эльбрусе назвали дату закрытия горнолыжного сезона
Сезон катания на горных лыжах на "Эльбрусе" закрывается в субботу, 1 июля, сообщила администрация курорта. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T14:35
2023-06-30T14:35
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НАЛЬЧИК, 30 июн – РИА Новости. Сезон катания на горных лыжах на "Эльбрусе" закрывается в субботу, 1 июля, сообщила администрация курорта. "Зимний сезон 2022-2023 завершается 1 июля, будет прекращена подготовка трассы и продажа ски-пассов для катания", - говорится в сообщении. Уточняется, что канатные дороги продолжат работу в штатном режиме. "В продаже круглогодично доступны билеты для туристического подъема до станции "Гарабаши", - добавили в администрации. Горнолыжный сезон на Эльбрусе стартовал 19 ноября 2022 года.
https://ria.ru/20230607/elbrus-1876567795.html
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Эльбрус
На Эльбрусе назвали дату закрытия горнолыжного сезона

Горнолыжный сезон на Эльбрусе закрывается 1 июля

© РИА Новости / Светлана БаеваЭльбрус
Эльбрус - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Светлана Баева
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 30 июн – РИА Новости. Сезон катания на горных лыжах на "Эльбрусе" закрывается в субботу, 1 июля, сообщила администрация курорта.
"Зимний сезон 2022-2023 завершается 1 июля, будет прекращена подготовка трассы и продажа ски-пассов для катания", - говорится в сообщении.
Уточняется, что канатные дороги продолжат работу в штатном режиме. "В продаже круглогодично доступны билеты для туристического подъема до станции "Гарабаши", - добавили в администрации.
Горнолыжный сезон на Эльбрусе стартовал 19 ноября 2022 года.
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