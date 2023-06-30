https://ria.ru/20230630/ekaterinburg-1881372456.html
Опекунша убитого в Екатеринбурге ребенка получала выплаты после его смерти
Опекунша убитого в Екатеринбурге ребенка получала выплаты после его смерти - РИА Новости, 30.06.2023
Опекунша убитого в Екатеринбурге ребенка получала выплаты после его смерти
Следователи выяснили, что опекунша, которую обвиняют в убийстве шестилетнего мальчика в Екатеринбурге, после его гибели получала выплаты, сообщило региональное... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T10:24
2023-06-30T10:24
2023-06-30T12:32
происшествия
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Следователи выяснили, что опекунша, которую обвиняют в убийстве шестилетнего мальчика в Екатеринбурге, после его гибели получала выплаты, сообщило региональное управление СК."По данным следствия, женщина систематически избивала опекаемого ею мальчика, а после его смерти она на протяжении нескольких месяцев из корыстных побуждений продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство", — говорится в сообщении.По эпизодам истязаний и мошенничества ей также предъявили обвинения.В понедельник утром в Екатеринбурге начались масштабные поиски шестилетнего ребенка, который, по словам опекунши, ушел в неизвестном направлении. В них участвовали около полутора тысяч человек, приехали волонтеры из других регионов.В среду следователи заподозрили, что приемная мать мальчика скрывает информацию, и задержали ее. В четверг утром тело ребенка нашли в большой сумке в гаражах, недалеко от дома. Эксперты установили, что смерть наступила несколько месяцев назад.Уголовное дело открыли по статье "Убийство малолетнего", опекунше предъявили обвинение.Кроме того, ведется расследование по статье "Халатность" в отношении органов опеки.
https://ria.ru/20230629/ekaterinburg-1881100203.html
екатеринбург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ)
Опекунша убитого в Екатеринбурге ребенка получала выплаты после его смерти
Обвиняемая в убийстве ребенка в Екатеринбурге получала выплаты после его смерти
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн — РИА Новости.
Следователи выяснили, что опекунша, которую обвиняют в убийстве шестилетнего мальчика в Екатеринбурге, после его гибели получала выплаты, сообщило региональное управление СК
.
«
"По данным следствия, женщина систематически избивала опекаемого ею мальчика, а после его смерти она на протяжении нескольких месяцев из корыстных побуждений продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство", — говорится в сообщении.
По эпизодам истязаний и мошенничества ей также предъявили обвинения.
В понедельник утром в Екатеринбурге начались масштабные поиски шестилетнего ребенка, который, по словам опекунши, ушел в неизвестном направлении. В них участвовали около полутора тысяч человек, приехали волонтеры из других регионов.
В среду следователи заподозрили, что приемная мать мальчика скрывает информацию, и задержали ее. В четверг утром тело ребенка нашли в большой сумке в гаражах, недалеко от дома. Эксперты установили, что смерть наступила несколько месяцев назад.
Уголовное дело открыли по статье "Убийство малолетнего", опекунше предъявили обвинение.
Кроме того, ведется расследование по статье "Халатность" в отношении органов опеки.
Родственник погибшего в Екатеринбурге мальчика рассказал о его отце