https://ria.ru/20230630/ekaterinburg-1881372456.html

Опекунша убитого в Екатеринбурге ребенка получала выплаты после его смерти

Опекунша убитого в Екатеринбурге ребенка получала выплаты после его смерти - РИА Новости, 30.06.2023

Опекунша убитого в Екатеринбурге ребенка получала выплаты после его смерти

Следователи выяснили, что опекунша, которую обвиняют в убийстве шестилетнего мальчика в Екатеринбурге, после его гибели получала выплаты, сообщило региональное... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T10:24

2023-06-30T10:24

2023-06-30T12:32

происшествия

екатеринбург

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Следователи выяснили, что опекунша, которую обвиняют в убийстве шестилетнего мальчика в Екатеринбурге, после его гибели получала выплаты, сообщило региональное управление СК."По данным следствия, женщина систематически избивала опекаемого ею мальчика, а после его смерти она на протяжении нескольких месяцев из корыстных побуждений продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство", — говорится в сообщении.По эпизодам истязаний и мошенничества ей также предъявили обвинения.В понедельник утром в Екатеринбурге начались масштабные поиски шестилетнего ребенка, который, по словам опекунши, ушел в неизвестном направлении. В них участвовали около полутора тысяч человек, приехали волонтеры из других регионов.В среду следователи заподозрили, что приемная мать мальчика скрывает информацию, и задержали ее. В четверг утром тело ребенка нашли в большой сумке в гаражах, недалеко от дома. Эксперты установили, что смерть наступила несколько месяцев назад.Уголовное дело открыли по статье "Убийство малолетнего", опекунше предъявили обвинение.Кроме того, ведется расследование по статье "Халатность" в отношении органов опеки.

https://ria.ru/20230629/ekaterinburg-1881100203.html

екатеринбург

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)