https://ria.ru/20230630/dvorets-1881454878.html

Ефимов: ледовый дворец построят в Мневниковской пойме в рамках МаИП

Ефимов: ледовый дворец построят в Мневниковской пойме в рамках МаИП - РИА Новости, 30.06.2023

Ефимов: ледовый дворец построят в Мневниковской пойме в рамках МаИП

В рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) инвестор возведет на северо-западе столицы многофункциональный ледовый дворец площадью 25 тысяч квадратных... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T14:22

2023-06-30T14:22

2023-06-30T14:22

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) инвестор возведет на северо-западе столицы многофункциональный ледовый дворец площадью 25 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Для реализации МаИП город выделил застройщику земельный участок площадью 2,5 гектара в Мневниковской пойме. Здесь будет построен ледовый дворец для сборной России и проведения международных соревнований по керлингу", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в департаменте городского имущества, земля была предоставлена инвестору в аренду на 5 лет. За этот срок строительство объекта должно быть полностью завершено.В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта город передает инвестору земельный участок в аренду без проведения торгов. Статус МаИП могут получить социальные объекты, производственные комплексы, инновационные центры, спорткомплексы и другие значимые для Москвы объекты, направленные на инфраструктурное развитие города и создание новых рабочих мест. С 2016 года власти столицы выделили землю для более 570 МаИП.

https://ria.ru/20230618/moskva-1878976813.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва