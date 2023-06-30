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Ефимов: ледовый дворец построят в Мневниковской пойме в рамках МаИП - РИА Новости, 30.06.2023
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14:22 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/dvorets-1881454878.html
Ефимов: ледовый дворец построят в Мневниковской пойме в рамках МаИП
Ефимов: ледовый дворец построят в Мневниковской пойме в рамках МаИП - РИА Новости, 30.06.2023
Ефимов: ледовый дворец построят в Мневниковской пойме в рамках МаИП
В рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) инвестор возведет на северо-западе столицы многофункциональный ледовый дворец площадью 25 тысяч квадратных... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T14:22
2023-06-30T14:22
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) инвестор возведет на северо-западе столицы многофункциональный ледовый дворец площадью 25 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Для реализации МаИП город выделил застройщику земельный участок площадью 2,5 гектара в Мневниковской пойме. Здесь будет построен ледовый дворец для сборной России и проведения международных соревнований по керлингу", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в департаменте городского имущества, земля была предоставлена инвестору в аренду на 5 лет. За этот срок строительство объекта должно быть полностью завершено.В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта город передает инвестору земельный участок в аренду без проведения торгов. Статус МаИП могут получить социальные объекты, производственные комплексы, инновационные центры, спорткомплексы и другие значимые для Москвы объекты, направленные на инфраструктурное развитие города и создание новых рабочих мест. С 2016 года власти столицы выделили землю для более 570 МаИП.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: ледовый дворец построят в Мневниковской пойме в рамках МаИП

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) инвестор возведет на северо-западе столицы многофункциональный ледовый дворец площадью 25 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Для реализации МаИП город выделил застройщику земельный участок площадью 2,5 гектара в Мневниковской пойме. Здесь будет построен ледовый дворец для сборной России и проведения международных соревнований по керлингу", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в департаменте городского имущества, земля была предоставлена инвестору в аренду на 5 лет. За этот срок строительство объекта должно быть полностью завершено.
В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта город передает инвестору земельный участок в аренду без проведения торгов. Статус МаИП могут получить социальные объекты, производственные комплексы, инновационные центры, спорткомплексы и другие значимые для Москвы объекты, направленные на инфраструктурное развитие города и создание новых рабочих мест. С 2016 года власти столицы выделили землю для более 570 МаИП.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
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