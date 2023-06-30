Ефимов: ледовый дворец построят в Мневниковской пойме в рамках МаИП
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) инвестор возведет на северо-западе столицы многофункциональный ледовый дворец площадью 25 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Для реализации МаИП город выделил застройщику земельный участок площадью 2,5 гектара в Мневниковской пойме. Здесь будет построен ледовый дворец для сборной России и проведения международных соревнований по керлингу", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в департаменте городского имущества, земля была предоставлена инвестору в аренду на 5 лет. За этот срок строительство объекта должно быть полностью завершено.
В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта город передает инвестору земельный участок в аренду без проведения торгов. Статус МаИП могут получить социальные объекты, производственные комплексы, инновационные центры, спорткомплексы и другие значимые для Москвы объекты, направленные на инфраструктурное развитие города и создание новых рабочих мест. С 2016 года власти столицы выделили землю для более 570 МаИП.