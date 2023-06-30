https://ria.ru/20230630/drg-1881394395.html

Крупную украинскую ДРГ уничтожили в Запорожской области

Крупную украинскую ДРГ уничтожили в Запорожской области - РИА Новости, 30.06.2023

Крупную украинскую ДРГ уничтожили в Запорожской области

Вооруженные силы РФ уничтожили крупную украинскую диверсионно-разведывательную группу в Запорожской области, сообщил РИА Новости в пятницу глава местного... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T11:29

2023-06-30T11:29

2023-06-30T11:29

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили крупную украинскую диверсионно-разведывательную группу в Запорожской области, сообщил РИА Новости в пятницу глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Противник продолжает использовать тактику попыток заброски малых групп диверсантов в наш тыл, с целью захвата позиций. Сегодня ночью была подобная попытка в районе сел Пятихатки и Жеребянки. Украинская ДРГ в количестве около 30 человек была своевременно выявлена и уничтожена", - сказал Рогов. По его словам, по диверсантам открыли массированный огонь: "Они потеряли свыше 20 человек и бежали". Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс на Западе. Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин "с начала так называемого контрнаступления". Ранее он отмечал, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230629/drg-1881053216.html

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россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы рф