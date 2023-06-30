https://ria.ru/20230630/dozhdi-1881350744.html
В пострадавший из-за дождей район Иркутской области направили бригаду МЧС
В пострадавший из-за дождей район Иркутской области направили бригаду МЧС - РИА Новости, 30.06.2023
В пострадавший из-за дождей район Иркутской области направили бригаду МЧС
Аэромобильная группировка МЧС России направлена в Казачинско-Ленский район Иркутской области, где ранее введен был режим ЧС из-за проливных дождей, сообщает... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T07:33
2023-06-30T07:33
2023-06-30T07:33
иркутская область
игорь кобзев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
усть-кут
происшествия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Аэромобильная группировка МЧС России направлена в Казачинско-Ленский район Иркутской области, где ранее введен был режим ЧС из-за проливных дождей, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее губернатор Приангарья Игорь Кобзев заявлял, что был введен режим ЧС в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, где из-за проливных дождей размыло трассу, ведущую на Усть-Кут, движение остановлено, также частично разрушен мост через реку Кунерма. "Аэромобильная группировка МЧС России направлена в Казачинско-Ленский район Иркутской области. В результате выпадения большого количества осадков уровень воды в реке Киренге превысил критические отметки в районе поселка Улькан, села Казачинское, деревень Юхта и Ключи Казачинско-Ленского района... В подтопленных населённых пунктах спасатели оказывают адресную помощь. Дополнительно к месту направлена аэромобильная группировка МЧС России", - говорится в сообщении. Ведомство уточняет, что подтоплено 118 участков и 49 жилых домов, произошел перелив четырёх участков дорог. Пять населенных пунктов остались без автомобильного сообщения: Карнаухово, Ермаки, Нижнемартыново, Юхта, Тарасово. "Сообщение осуществляется посредством водного транспорта, запас продовольствия и медикаментов в населённых пунктах имеется. В готовности находятся пункты временного размещения", - говорится в сообщении. Добавляется, что всего к ликвидации последствий непогоды привлечено 62 человека и 24 единицы техники.
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иркутская область, игорь кобзев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, усть-кут, происшествия
Иркутская область, Игорь Кобзев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Усть-Кут, Происшествия
В пострадавший из-за дождей район Иркутской области направили бригаду МЧС
В пострадавший из-за дождей район Иркутской области направили аэромобильную бригаду МЧС
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Аэромобильная группировка МЧС России направлена в Казачинско-Ленский район Иркутской области, где ранее введен был режим ЧС из-за проливных дождей, сообщает пресс-служба ведомства
.
Ранее губернатор Приангарья Игорь Кобзев
заявлял, что был введен режим ЧС в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, где из-за проливных дождей размыло трассу, ведущую на Усть-Кут
, движение остановлено, также частично разрушен мост через реку Кунерма.
"Аэромобильная группировка МЧС России направлена в Казачинско-Ленский район Иркутской области. В результате выпадения большого количества осадков уровень воды в реке Киренге превысил критические отметки в районе поселка Улькан, села Казачинское, деревень Юхта и Ключи Казачинско-Ленского района... В подтопленных населённых пунктах спасатели оказывают адресную помощь. Дополнительно к месту направлена аэромобильная группировка МЧС России", - говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что подтоплено 118 участков и 49 жилых домов, произошел перелив четырёх участков дорог. Пять населенных пунктов остались без автомобильного сообщения: Карнаухово, Ермаки, Нижнемартыново, Юхта, Тарасово.
"Сообщение осуществляется посредством водного транспорта, запас продовольствия и медикаментов в населённых пунктах имеется. В готовности находятся пункты временного размещения", - говорится в сообщении.
Добавляется, что всего к ликвидации последствий непогоды привлечено 62 человека и 24 единицы техники.
На всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за пожаров