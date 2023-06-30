https://ria.ru/20230630/dozhdi-1881350744.html

В пострадавший из-за дождей район Иркутской области направили бригаду МЧС

В пострадавший из-за дождей район Иркутской области направили бригаду МЧС - РИА Новости, 30.06.2023

В пострадавший из-за дождей район Иркутской области направили бригаду МЧС

Аэромобильная группировка МЧС России направлена в Казачинско-Ленский район Иркутской области, где ранее введен был режим ЧС из-за проливных дождей, сообщает... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T07:33

2023-06-30T07:33

2023-06-30T07:33

иркутская область

игорь кобзев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

усть-кут

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100804/78/1008047817_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2cefa55c38d9b309fce9044b8cee8641.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Аэромобильная группировка МЧС России направлена в Казачинско-Ленский район Иркутской области, где ранее введен был режим ЧС из-за проливных дождей, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее губернатор Приангарья Игорь Кобзев заявлял, что был введен режим ЧС в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, где из-за проливных дождей размыло трассу, ведущую на Усть-Кут, движение остановлено, также частично разрушен мост через реку Кунерма. "Аэромобильная группировка МЧС России направлена в Казачинско-Ленский район Иркутской области. В результате выпадения большого количества осадков уровень воды в реке Киренге превысил критические отметки в районе поселка Улькан, села Казачинское, деревень Юхта и Ключи Казачинско-Ленского района... В подтопленных населённых пунктах спасатели оказывают адресную помощь. Дополнительно к месту направлена аэромобильная группировка МЧС России", - говорится в сообщении. Ведомство уточняет, что подтоплено 118 участков и 49 жилых домов, произошел перелив четырёх участков дорог. Пять населенных пунктов остались без автомобильного сообщения: Карнаухово, Ермаки, Нижнемартыново, Юхта, Тарасово. "Сообщение осуществляется посредством водного транспорта, запас продовольствия и медикаментов в населённых пунктах имеется. В готовности находятся пункты временного размещения", - говорится в сообщении. Добавляется, что всего к ликвидации последствий непогоды привлечено 62 человека и 24 единицы техники.

https://ria.ru/20230630/pozhary-1881348335.html

иркутская область

россия

усть-кут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иркутская область, игорь кобзев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, усть-кут, происшествия