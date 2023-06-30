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В Москве в четверг выпало свыше трети месячной нормы осадков - РИА Новости, 30.06.2023
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08:08 30.06.2023
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В Москве в четверг выпало свыше трети месячной нормы осадков
В Москве в четверг выпало свыше трети месячной нормы осадков - РИА Новости, 30.06.2023
В Москве в четверг выпало свыше трети месячной нормы осадков
Более трети - 36% осадков от месячной нормы июня выпало в Москве в четверг, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T08:08
2023-06-30T08:08
москва
общество
михаил леус
погода
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более трети - 36% осадков от месячной нормы июня выпало в Москве в четверг, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "По итогам вчерашних гроз и дождей Москва получила 28 миллиметров осадков - 22 миллиметра выпало за ночь и еще 6 миллиметров добавилось днем - такие данные по метеостанции ВДНХ. Общая сумма составляет более трети от месячной нормы июня - 36%", - написал Леус Синоптик отметил, что предыдущий рекорд дня по осадкам по-прежнему принадлежит 29 июня 2000 года, тогда выпало 36 миллиметров "небесной влаги".
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москва, общество, михаил леус, погода
Москва, Общество, Михаил Леус, Погода
В Москве в четверг выпало свыше трети месячной нормы осадков

Синоптик Леус: более трети осадков от месячной нормы июня выпало в Москве в четверг

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДевушка переходит улицу во время дождя в Москве
Девушка переходит улицу во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Девушка переходит улицу во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более трети - 36% осадков от месячной нормы июня выпало в Москве в четверг, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"По итогам вчерашних гроз и дождей Москва получила 28 миллиметров осадков - 22 миллиметра выпало за ночь и еще 6 миллиметров добавилось днем - такие данные по метеостанции ВДНХ. Общая сумма составляет более трети от месячной нормы июня - 36%", - написал Леус
Синоптик отметил, что предыдущий рекорд дня по осадкам по-прежнему принадлежит 29 июня 2000 года, тогда выпало 36 миллиметров "небесной влаги".
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