https://ria.ru/20230630/dozhd-1881353245.html

В Москве в четверг выпало свыше трети месячной нормы осадков

В Москве в четверг выпало свыше трети месячной нормы осадков - РИА Новости, 30.06.2023

В Москве в четверг выпало свыше трети месячной нормы осадков

Более трети - 36% осадков от месячной нормы июня выпало в Москве в четверг, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T08:08

2023-06-30T08:08

2023-06-30T08:08

москва

общество

михаил леус

погода

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более трети - 36% осадков от месячной нормы июня выпало в Москве в четверг, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "По итогам вчерашних гроз и дождей Москва получила 28 миллиметров осадков - 22 миллиметра выпало за ночь и еще 6 миллиметров добавилось днем - такие данные по метеостанции ВДНХ. Общая сумма составляет более трети от месячной нормы июня - 36%", - написал Леус Синоптик отметил, что предыдущий рекорд дня по осадкам по-прежнему принадлежит 29 июня 2000 года, тогда выпало 36 миллиметров "небесной влаги".

https://ria.ru/20230630/pogoda-1881352286.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, михаил леус, погода