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В Москве в четверг выпало свыше трети месячной нормы осадков
В Москве в четверг выпало свыше трети месячной нормы осадков - РИА Новости, 30.06.2023
В Москве в четверг выпало свыше трети месячной нормы осадков
Более трети - 36% осадков от месячной нормы июня выпало в Москве в четверг, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T08:08
2023-06-30T08:08
2023-06-30T08:08
москва
общество
михаил леус
погода
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более трети - 36% осадков от месячной нормы июня выпало в Москве в четверг, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "По итогам вчерашних гроз и дождей Москва получила 28 миллиметров осадков - 22 миллиметра выпало за ночь и еще 6 миллиметров добавилось днем - такие данные по метеостанции ВДНХ. Общая сумма составляет более трети от месячной нормы июня - 36%", - написал Леус Синоптик отметил, что предыдущий рекорд дня по осадкам по-прежнему принадлежит 29 июня 2000 года, тогда выпало 36 миллиметров "небесной влаги".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, михаил леус, погода
Москва, Общество, Михаил Леус, Погода
В Москве в четверг выпало свыше трети месячной нормы осадков
Синоптик Леус: более трети осадков от месячной нормы июня выпало в Москве в четверг