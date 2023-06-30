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Минск прекратил действие договора с Украиной в области информации - РИА Новости, 30.06.2023
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00:49 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/dogovor-1881333858.html
Минск прекратил действие договора с Украиной в области информации
Минск прекратил действие договора с Украиной в области информации - РИА Новости, 30.06.2023
Минск прекратил действие договора с Украиной в области информации
Правительство Белоруссии решило прекратить действие соглашения с Украиной о сотрудничестве в области информации, говорится в опубликованном на национальном... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T00:49
2023-06-30T00:49
украина
белоруссия
минск
в мире
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Правительство Белоруссии решило прекратить действие соглашения с Украиной о сотрудничестве в области информации, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны постановлении. "Совет министров Республики Беларусь постановляет прекратить действие соглашения между правительством Республики Беларусь и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области информации, подписанного в Минске 8 октября 1998 года", - говорится в документе. Министерству иностранных дел Белоруссии поручено направить уведомление о прекращении действия соглашения. Постановление вступило в силу со дня его принятия - 28 июня. Украина в последнее время регулярно сообщает о выходе из ряда соглашений с Белоруссией. Власти Белоруссии в свою очередь на национальном правовом уровне оформляют прекращение действия этих документов.
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украина, белоруссия, минск, в мире
Украина, Белоруссия, Минск, В мире
Минск прекратил действие договора с Украиной в области информации

Белоруссия прекратила действие соглашения с Украиной о сотрудничестве в области информации

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Правительство Белоруссии решило прекратить действие соглашения с Украиной о сотрудничестве в области информации, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны постановлении.
«
"Совет министров Республики Беларусь постановляет прекратить действие соглашения между правительством Республики Беларусь и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области информации, подписанного в Минске 8 октября 1998 года", - говорится в документе.
Министерству иностранных дел Белоруссии поручено направить уведомление о прекращении действия соглашения.
Постановление вступило в силу со дня его принятия - 28 июня.
Украина в последнее время регулярно сообщает о выходе из ряда соглашений с Белоруссией. Власти Белоруссии в свою очередь на национальном правовом уровне оформляют прекращение действия этих документов.
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