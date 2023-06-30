https://ria.ru/20230630/dogovor-1881333858.html

Минск прекратил действие договора с Украиной в области информации

Минск прекратил действие договора с Украиной в области информации - РИА Новости, 30.06.2023

Минск прекратил действие договора с Украиной в области информации

Правительство Белоруссии решило прекратить действие соглашения с Украиной о сотрудничестве в области информации, говорится в опубликованном на национальном... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T00:49

2023-06-30T00:49

2023-06-30T00:49

украина

белоруссия

минск

в мире

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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Правительство Белоруссии решило прекратить действие соглашения с Украиной о сотрудничестве в области информации, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны постановлении. "Совет министров Республики Беларусь постановляет прекратить действие соглашения между правительством Республики Беларусь и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области информации, подписанного в Минске 8 октября 1998 года", - говорится в документе. Министерству иностранных дел Белоруссии поручено направить уведомление о прекращении действия соглашения. Постановление вступило в силу со дня его принятия - 28 июня. Украина в последнее время регулярно сообщает о выходе из ряда соглашений с Белоруссией. Власти Белоруссии в свою очередь на национальном правовом уровне оформляют прекращение действия этих документов.

https://ria.ru/20230629/sovet-1881118507.html

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украина, белоруссия, минск, в мире