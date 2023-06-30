https://ria.ru/20230630/deti-1881444970.html

Запад не представил факты по нарушению прав детей на Украине, заявил Лавров

Запад не представил факты по нарушению прав детей на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 30.06.2023

Запад не представил факты по нарушению прав детей на Украине, заявил Лавров

Запад так и не представил России фактов по вопросу нарушения детских прав на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T13:56

2023-06-30T13:56

2023-06-30T13:56

специальная военная операция на украине

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госдума рф

антониу гутерреш

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Запад так и не представил России фактов по вопросу нарушения детских прав на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Сейчас тема детей в вооруженных конфликтах достаточно часто звучит, и ее в том числе пытаются разыгрывать те, кто стремится злоупотребить беспристрастностью секретариатов международных организаций. В том что касается украинской ситуации, недавно вышел доклад генерального секретаря (ООН), в котором Россия упомянута как причастная к тем или иным ситуациям, затрагивающим более 100 детей. В этой связи, конечно, же мы хотим, чтобы все было по-честному, чтобы все эти дискуссии опирались на факты, а факты, на основе которых Россию обвиняют, они нам не представлены ", - сказал он в ходе брифинга в пятницу. Лавров обратил внимание, что Россия заинтересована в транспарентности по данному вопросу, что будет отражено, в том числе, в деятельности созданной парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева в отношении детей. Ее сопредседателем назначена заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова. "Мы заинтересованы в том, чтобы здесь все было справедливо, по-честному. Поэтому парламентская комиссия будет ставить перед собой задачу доступа к реальным фактам с целью анализа, их обобщения и предъявления общественности", - подчеркнул министр. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш в своем ежегодном докладе Совбезу включил Россию в глобальный список нарушителей прав детей, ссылаясь на число погибших на Украине, при этом Киев в список не был внесен, несмотря на то, что гибель детей от действий украинской стороны также признается.

https://ria.ru/20230617/deti-1878917207.html

https://ria.ru/20230405/deti-1863276442.html

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в мире, россия, сергей лавров, украина, оон, госдума рф, антониу гутерреш, анна кузнецова