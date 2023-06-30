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Запад не представил факты по нарушению прав детей на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 30.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:56 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/deti-1881444970.html
Запад не представил факты по нарушению прав детей на Украине, заявил Лавров
Запад не представил факты по нарушению прав детей на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 30.06.2023
Запад не представил факты по нарушению прав детей на Украине, заявил Лавров
Запад так и не представил России фактов по вопросу нарушения детских прав на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T13:56
2023-06-30T13:56
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сергей лавров
украина
оон
госдума рф
антониу гутерреш
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Запад так и не представил России фактов по вопросу нарушения детских прав на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Сейчас тема детей в вооруженных конфликтах достаточно часто звучит, и ее в том числе пытаются разыгрывать те, кто стремится злоупотребить беспристрастностью секретариатов международных организаций. В том что касается украинской ситуации, недавно вышел доклад генерального секретаря (ООН), в котором Россия упомянута как причастная к тем или иным ситуациям, затрагивающим более 100 детей. В этой связи, конечно, же мы хотим, чтобы все было по-честному, чтобы все эти дискуссии опирались на факты, а факты, на основе которых Россию обвиняют, они нам не представлены ", - сказал он в ходе брифинга в пятницу. Лавров обратил внимание, что Россия заинтересована в транспарентности по данному вопросу, что будет отражено, в том числе, в деятельности созданной парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева в отношении детей. Ее сопредседателем назначена заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова. "Мы заинтересованы в том, чтобы здесь все было справедливо, по-честному. Поэтому парламентская комиссия будет ставить перед собой задачу доступа к реальным фактам с целью анализа, их обобщения и предъявления общественности", - подчеркнул министр. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш в своем ежегодном докладе Совбезу включил Россию в глобальный список нарушителей прав детей, ссылаясь на число погибших на Украине, при этом Киев в список не был внесен, несмотря на то, что гибель детей от действий украинской стороны также признается.
https://ria.ru/20230617/deti-1878917207.html
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в мире, россия, сергей лавров, украина, оон, госдума рф, антониу гутерреш, анна кузнецова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сергей Лавров, Украина, ООН, Госдума РФ, Антониу Гутерреш, Анна Кузнецова
Запад не представил факты по нарушению прав детей на Украине, заявил Лавров

Лавров заявил, что Запад не представил России фактов по нарушению прав детей на Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Запад так и не представил России фактов по вопросу нарушения детских прав на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас тема детей в вооруженных конфликтах достаточно часто звучит, и ее в том числе пытаются разыгрывать те, кто стремится злоупотребить беспристрастностью секретариатов международных организаций. В том что касается украинской ситуации, недавно вышел доклад генерального секретаря (ООН), в котором Россия упомянута как причастная к тем или иным ситуациям, затрагивающим более 100 детей. В этой связи, конечно, же мы хотим, чтобы все было по-честному, чтобы все эти дискуссии опирались на факты, а факты, на основе которых Россию обвиняют, они нам не представлены ", - сказал он в ходе брифинга в пятницу.
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Лавров обратил внимание, что Россия заинтересована в транспарентности по данному вопросу, что будет отражено, в том числе, в деятельности созданной парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева в отношении детей. Ее сопредседателем назначена заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.
«
"Мы заинтересованы в том, чтобы здесь все было справедливо, по-честному. Поэтому парламентская комиссия будет ставить перед собой задачу доступа к реальным фактам с целью анализа, их обобщения и предъявления общественности", - подчеркнул министр.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш в своем ежегодном докладе Совбезу включил Россию в глобальный список нарушителей прав детей, ссылаясь на число погибших на Украине, при этом Киев в список не был внесен, несмотря на то, что гибель детей от действий украинской стороны также признается.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСергей ЛавровУкраинаООНГосдума РФАнтониу ГутеррешАнна Кузнецова
 
 
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