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В Марселе запретили вечерние демонстрации - РИА Новости, 30.06.2023
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14:17 30.06.2023 (обновлено: 15:01 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/demonstratsii-1881454273.html
В Марселе запретили вечерние демонстрации
В Марселе запретили вечерние демонстрации - РИА Новости, 30.06.2023
В Марселе запретили вечерние демонстрации
Власти французского Марселя запретили вечерние демонстрации, движение общественного транспорта будет остановлено с 19.00 по местному времени (20.00 мск) на фоне РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T14:17
2023-06-30T15:01
марсель
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
париж
франция
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Власти французского Марселя запретили вечерние демонстрации, движение общественного транспорта будет остановлено с 19.00 по местному времени (20.00 мск) на фоне беспорядков, сообщает телеканал BFM."Начальник полиции решил запретить любые демонстрации... в центре Марселя в пятницу вечером, остановить все сети общественного транспорта с 19.00", - говорится в сообщении телеканала.Согласно BFM, власти также намерены запретить транспортировку фейерверков и любых объектов, которые "могут быть использованы в качестве оружия".Отмечается, что эти меры были приняты из-за опасений продолжения беспорядков.Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
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марсель, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, париж, франция
Марсель, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере, Париж, Франция
В Марселе запретили вечерние демонстрации

В Марселе запретили вечерние демонстрации, движение общественного транспорта остановят

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на город Марсель
Вид на город Марсель - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Власти французского Марселя запретили вечерние демонстрации, движение общественного транспорта будет остановлено с 19.00 по местному времени (20.00 мск) на фоне беспорядков, сообщает телеканал BFM.
"Начальник полиции решил запретить любые демонстрации... в центре Марселя в пятницу вечером, остановить все сети общественного транспорта с 19.00", - говорится в сообщении телеканала.
Согласно BFM, власти также намерены запретить транспортировку фейерверков и любых объектов, которые "могут быть использованы в качестве оружия".
Отмечается, что эти меры были приняты из-за опасений продолжения беспорядков.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
Полицейский наблюдает за взрывом фейерверков во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
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Вчера, 10:45
 
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