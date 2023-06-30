https://ria.ru/20230630/demonstratsii-1881454273.html
В Марселе запретили вечерние демонстрации
В Марселе запретили вечерние демонстрации - РИА Новости, 30.06.2023
В Марселе запретили вечерние демонстрации
Власти французского Марселя запретили вечерние демонстрации, движение общественного транспорта будет остановлено с 19.00 по местному времени (20.00 мск) на фоне РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T14:17
2023-06-30T14:17
2023-06-30T15:01
марсель
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
париж
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150553/72/1505537269_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_d2a5a7487757ed21832d8aa25eb6e6ac.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Власти французского Марселя запретили вечерние демонстрации, движение общественного транспорта будет остановлено с 19.00 по местному времени (20.00 мск) на фоне беспорядков, сообщает телеканал BFM."Начальник полиции решил запретить любые демонстрации... в центре Марселя в пятницу вечером, остановить все сети общественного транспорта с 19.00", - говорится в сообщении телеканала.Согласно BFM, власти также намерены запретить транспортировку фейерверков и любых объектов, которые "могут быть использованы в качестве оружия".Отмечается, что эти меры были приняты из-за опасений продолжения беспорядков.Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
https://ria.ru/20230630/besporyadki-1881370172.html
марсель
париж
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150553/72/1505537269_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_96305330ad3194902ad885ee9aa56c4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марсель, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, париж, франция
Марсель, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере, Париж, Франция
В Марселе запретили вечерние демонстрации
В Марселе запретили вечерние демонстрации, движение общественного транспорта остановят
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Власти французского Марселя запретили вечерние демонстрации, движение общественного транспорта будет остановлено с 19.00 по местному времени (20.00 мск) на фоне беспорядков, сообщает телеканал BFM.
"Начальник полиции решил запретить любые демонстрации... в центре Марселя в пятницу вечером, остановить все сети общественного транспорта с 19.00", - говорится в сообщении телеканала.
Согласно BFM, власти также намерены запретить транспортировку фейерверков и любых объектов, которые "могут быть использованы в качестве оружия".
Отмечается, что эти меры были приняты из-за опасений продолжения беспорядков.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа
- застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции
вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.