https://ria.ru/20230630/demonstratsii-1881454273.html

В Марселе запретили вечерние демонстрации

В Марселе запретили вечерние демонстрации - РИА Новости, 30.06.2023

В Марселе запретили вечерние демонстрации

Власти французского Марселя запретили вечерние демонстрации, движение общественного транспорта будет остановлено с 19.00 по местному времени (20.00 мск) на фоне РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T14:17

2023-06-30T14:17

2023-06-30T15:01

марсель

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

париж

франция

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Власти французского Марселя запретили вечерние демонстрации, движение общественного транспорта будет остановлено с 19.00 по местному времени (20.00 мск) на фоне беспорядков, сообщает телеканал BFM."Начальник полиции решил запретить любые демонстрации... в центре Марселя в пятницу вечером, остановить все сети общественного транспорта с 19.00", - говорится в сообщении телеканала.Согласно BFM, власти также намерены запретить транспортировку фейерверков и любых объектов, которые "могут быть использованы в качестве оружия".Отмечается, что эти меры были приняты из-за опасений продолжения беспорядков.Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

https://ria.ru/20230630/besporyadki-1881370172.html

марсель

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марсель, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, париж, франция