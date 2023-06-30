https://ria.ru/20230630/bolsonaru-1881565328.html

Экс-президента Бразилии Болсонару лишили права избираться до 2030 года

Экс-президента Бразилии Болсонару лишили права избираться до 2030 года - РИА Новости, 30.06.2023

Экс-президента Бразилии Болсонару лишили права избираться до 2030 года

Суд Бразилии лишил экс-президента Бразилии Жаира Болсонару права избираться до 2030 года, сообщил новостной портал UOL по итогам голосования. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T20:57

2023-06-30T20:57

2023-06-30T20:57

в мире

бразилия

жаир болсонару

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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июн - РИА Новости. Суд Бразилии лишил экс-президента Бразилии Жаира Болсонару права избираться до 2030 года, сообщил новостной портал UOL по итогам голосования. "Высший избирательный суд пятью голосами "за" и двумя "против" лишил Болсонару участвовать в выборах до 2030 года", - отмечает СМИ. Таким образом, экс-глава государства не сможет выставить свою кандидатуру на выборах президента в 2026 году. Болсонару уже заявил, что рассматривает возможность обращения в Верховный федеральный суд. Высший избирательный суд рассматривал вопрос о том, имело ли место злоупотребление властью на встрече Болсонару с иностранными послами за несколько месяцев до выборов. На мероприятии тогдашний президент критиковал урны для голосования и распространял фальшивые новости о процессе голосования, отмечали местные СМИ. Критикуя электронные машины для голосования, которые работают в Бразилии с 1996 года, Болсонару не раз заявлял, что проведение президентских выборов 2022 года будет невозможным без возврата к бумажным документам. В Высшем избирательном суде заявили, что попытки помешать проведению выборов нарушают конституцию и являются должностным преступлением.

https://ria.ru/20230503/bolsonaru-1869403045.html

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в мире, бразилия, жаир болсонару