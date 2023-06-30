https://ria.ru/20230630/boepripasy-1881512175.html

Шольц призвал увеличить производство боеприпасов в ЕС ради поддержки Киева

Шольц призвал увеличить производство боеприпасов в ЕС ради поддержки Киева - РИА Новости, 30.06.2023

Шольц призвал увеличить производство боеприпасов в ЕС ради поддержки Киева

Европе необходимо в рамках усиления своей роли в НАТО и поддержки Киева увеличить производство боеприпасов на территории ЕС, сообщил в пятницу канцлер Германии... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T17:14

2023-06-30T17:14

2023-06-30T17:14

специальная военная операция на украине

в мире

украина

олаф шольц

евросоюз

нато

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БЕРЛИН, 30 июн - РИА Новости. Европе необходимо в рамках усиления своей роли в НАТО и поддержки Киева увеличить производство боеприпасов на территории ЕС, сообщил в пятницу канцлер Германии Олаф Шольц по окончании саммита Европейского совета в Брюсселе. "Мы интенсивно совещались о том, как в дальнейшем усиливать роль Европы в Североатлантическом альянсе. Для меня ясно то, что мы должны сконцентрировать свои мощности в области обороны, усилить и ускорить производство оборонной индустрии. В особенности это касается производства боеприпасов", - сказал он. Шольц призвал к скорейшему принятию предложенного ранее Еврокомиссией закона о поддержке производства боеприпасов в ЕС (Act in Support of Ammunition Production, ASAP), так как "боеприпасы для Украины жизненно важны". Речь Шольца транслировалась немецкими телеканалами. Ранее в пресс-службе ЕП сообщили, что "закон о поддержке производства боеприпасов вводит точечные меры, в том числе финансирование в размере 500 миллионов евро, что позволит нарастить производственные возможности в ЕС и справиться с нынешней нехваткой боеприпасов, ракет и их компонентов". В начале мая евродепутаты на пленарной сессии в Страсбурге утвердили запуск ускоренной процедуры для немедленного рассмотрения этого законопроекта. Параллельно с этим законом депутаты работают над созданием инструментария для осуществления совместных закупок вооружения и боеприпасов государствами ЕС на постоянной основе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.

https://ria.ru/20230628/posolstvo-1880809354.html

https://ria.ru/20230613/uran-1877882145.html

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в мире, украина, олаф шольц, евросоюз, нато