Шольц призвал увеличить производство боеприпасов в ЕС ради поддержки Киева
Канцлер Германии Шольц призвал увеличить производство боеприпасов в ЕС для поддержки Киева
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 30 июн - РИА Новости. Европе необходимо в рамках усиления своей роли в НАТО и поддержки Киева увеличить производство боеприпасов на территории ЕС, сообщил в пятницу канцлер Германии Олаф Шольц по окончании саммита Европейского совета в Брюсселе.
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"Мы интенсивно совещались о том, как в дальнейшем усиливать роль Европы в Североатлантическом альянсе. Для меня ясно то, что мы должны сконцентрировать свои мощности в области обороны, усилить и ускорить производство оборонной индустрии. В особенности это касается производства боеприпасов", - сказал он.
Шольц призвал к скорейшему принятию предложенного ранее Еврокомиссией закона о поддержке производства боеприпасов в ЕС (Act in Support of Ammunition Production, ASAP), так как "боеприпасы для Украины жизненно важны".
Речь Шольца транслировалась немецкими телеканалами.
Ранее в пресс-службе ЕП сообщили, что "закон о поддержке производства боеприпасов вводит точечные меры, в том числе финансирование в размере 500 миллионов евро, что позволит нарастить производственные возможности в ЕС и справиться с нынешней нехваткой боеприпасов, ракет и их компонентов".
В начале мая евродепутаты на пленарной сессии в Страсбурге утвердили запуск ускоренной процедуры для немедленного рассмотрения этого законопроекта. Параллельно с этим законом депутаты работают над созданием инструментария для осуществления совместных закупок вооружения и боеприпасов государствами ЕС на постоянной основе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.