https://ria.ru/20230630/biznes-1881348092.html

В бизнес-климате Москвы прошла "истерия" 2022 года, заявили в мэрии города

В бизнес-климате Москвы прошла "истерия" 2022 года, заявили в мэрии города - РИА Новости, 30.06.2023

В бизнес-климате Москвы прошла "истерия" 2022 года, заявили в мэрии города

"Истерия" 2022 года среди бизнеса Москвы прошла, сегодня московский бизнес-климат можно оценить как позитивно стабилизирующийся, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T06:25

2023-06-30T06:25

2023-06-30T11:53

москва

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

экономика

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Истерия" 2022 года среди бизнеса Москвы прошла, сегодня московский бизнес-климат можно оценить как позитивно стабилизирующийся, сообщил в интервью РИА Новости руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. "Я могу оценить его как позитивно стабилизирующийся. На мой взгляд, прошла "истерия" 2022 года, когда все нервничали, что делать с бизнесом, когда ломались бизнес-связи, менялись партнеры и логистика, рынок сбыта", - сказал Фурсин, отвечая на вопрос, как можно оценить московский бизнес-климат на сегодняшний день.

https://ria.ru/20230628/nalog-1880948349.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), экономика