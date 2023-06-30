https://ria.ru/20230630/biznes-1881348092.html
В бизнес-климате Москвы прошла "истерия" 2022 года, заявили в мэрии города
В бизнес-климате Москвы прошла "истерия" 2022 года, заявили в мэрии города - РИА Новости, 30.06.2023
В бизнес-климате Москвы прошла "истерия" 2022 года, заявили в мэрии города
"Истерия" 2022 года среди бизнеса Москвы прошла, сегодня московский бизнес-климат можно оценить как позитивно стабилизирующийся, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T06:25
2023-06-30T06:25
2023-06-30T11:53
москва
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880670103_0:162:3231:1979_1920x0_80_0_0_3597436e8da35dd1f01385b9207395d2.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Истерия" 2022 года среди бизнеса Москвы прошла, сегодня московский бизнес-климат можно оценить как позитивно стабилизирующийся, сообщил в интервью РИА Новости руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. "Я могу оценить его как позитивно стабилизирующийся. На мой взгляд, прошла "истерия" 2022 года, когда все нервничали, что делать с бизнесом, когда ломались бизнес-связи, менялись партнеры и логистика, рынок сбыта", - сказал Фурсин, отвечая на вопрос, как можно оценить московский бизнес-климат на сегодняшний день.
https://ria.ru/20230628/nalog-1880948349.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880670103_500:0:3231:2048_1920x0_80_0_0_665c1544e7877056fe04601e01a246c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), экономика
Москва, Алексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР), Экономика
В бизнес-климате Москвы прошла "истерия" 2022 года, заявили в мэрии города
Глава департамента Фурсин: "истерия" 2022 года среди бизнеса в Москве прошла
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Истерия" 2022 года среди бизнеса Москвы прошла, сегодня московский бизнес-климат можно оценить как позитивно стабилизирующийся, сообщил в интервью РИА Новости руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
"Я могу оценить его как позитивно стабилизирующийся. На мой взгляд, прошла "истерия" 2022 года, когда все нервничали, что делать с бизнесом, когда ломались бизнес-связи, менялись партнеры и логистика, рынок сбыта", - сказал Фурсин, отвечая на вопрос, как можно оценить московский бизнес-климат на сегодняшний день.
ГД приняла в первом чтении проект о налоге на сверхприбыль крупного бизнеса