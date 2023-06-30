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В бизнес-климате Москвы прошла "истерия" 2022 года, заявили в мэрии города - РИА Новости, 30.06.2023
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06:25 30.06.2023 (обновлено: 11:53 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/biznes-1881348092.html
В бизнес-климате Москвы прошла "истерия" 2022 года, заявили в мэрии города
В бизнес-климате Москвы прошла "истерия" 2022 года, заявили в мэрии города - РИА Новости, 30.06.2023
В бизнес-климате Москвы прошла "истерия" 2022 года, заявили в мэрии города
"Истерия" 2022 года среди бизнеса Москвы прошла, сегодня московский бизнес-климат можно оценить как позитивно стабилизирующийся, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T06:25
2023-06-30T11:53
москва
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
экономика
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Истерия" 2022 года среди бизнеса Москвы прошла, сегодня московский бизнес-климат можно оценить как позитивно стабилизирующийся, сообщил в интервью РИА Новости руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. "Я могу оценить его как позитивно стабилизирующийся. На мой взгляд, прошла "истерия" 2022 года, когда все нервничали, что делать с бизнесом, когда ломались бизнес-связи, менялись партнеры и логистика, рынок сбыта", - сказал Фурсин, отвечая на вопрос, как можно оценить московский бизнес-климат на сегодняшний день.
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москва, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), экономика
Москва, Алексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР), Экономика
В бизнес-климате Москвы прошла "истерия" 2022 года, заявили в мэрии города

Глава департамента Фурсин: "истерия" 2022 года среди бизнеса в Москве прошла

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Истерия" 2022 года среди бизнеса Москвы прошла, сегодня московский бизнес-климат можно оценить как позитивно стабилизирующийся, сообщил в интервью РИА Новости руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
"Я могу оценить его как позитивно стабилизирующийся. На мой взгляд, прошла "истерия" 2022 года, когда все нервничали, что делать с бизнесом, когда ломались бизнес-связи, менялись партнеры и логистика, рынок сбыта", - сказал Фурсин, отвечая на вопрос, как можно оценить московский бизнес-климат на сегодняшний день.
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