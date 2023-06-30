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Участники беспорядков в Париже разграбили два магазина
Участники беспорядков в Париже разграбили два магазина - РИА Новости, 30.06.2023
Участники беспорядков в Париже разграбили два магазина
По меньшей мере два магазина разграблены в Париже в ходе беспорядков, в том числе бутик Nike, сообщает газета Figaro со ссылкой на источники в полиции. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T01:54
2023-06-30T01:54
2023-06-30T03:44
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. По меньшей мере два магазина разграблены в Париже в ходе беспорядков, в том числе бутик Nike, сообщает газета Figaro со ссылкой на источники в полиции.Согласно изданию, в разграблении магазина Nike рядом со станцией метро "Шатле-ле-Аль" участвовали около 40 человек. Одиннадцать человек были арестованы.Мародеры также грабят магазин на улице Фредерика Брюне в 17-м округе Парижа, сообщил источник в полиции.В Нанте участники беспорядков пытались протаранить супермаркет LIDL с помощью автомобиля, говорится в репортаже издания.Журналист телеканала BFMTV сообщает о разгуле мародеров в центре Парижа -на улице Риволи, известной своими аркадами лавок и магазинов. "Около сотни смутьянов разбивают витрины, чтобы разграбить магазины... Это продолжается уже 15 минут, и на данный момент там нет полиции" - говорится в репортаже с места событий.Беспорядки во Франции начались во вторник, после того как полицейские утром этого дня во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
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париж, нант, франция, в мире
Париж, Нант, Франция, В мире
Участники беспорядков в Париже разграбили два магазина
Figaro: участники беспорядков в Париже разграбили два магазина, в том числе бутик Nike
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости
. По меньшей мере два магазина разграблены в Париже в ходе беспорядков, в том числе бутик Nike, сообщает газета Figaro
со ссылкой на источники в полиции.
Согласно изданию, в разграблении магазина Nike рядом со станцией метро "Шатле-ле-Аль" участвовали около 40 человек. Одиннадцать человек были арестованы.
После беспорядков во Франции в центре Брюсселя стало больше полицейских
Мародеры также грабят магазин на улице Фредерика Брюне в 17-м округе Парижа, сообщил источник в полиции.
В Нанте участники беспорядков пытались протаранить супермаркет LIDL с помощью автомобиля, говорится в репортаже издания.
Журналист телеканала BFMTV сообщает о разгуле мародеров в центре Парижа -на улице Риволи, известной своими аркадами лавок и магазинов. "Около сотни смутьянов разбивают витрины, чтобы разграбить магазины... Это продолжается уже 15 минут, и на данный момент там нет полиции" - говорится в репортаже с места событий.
Беспорядки во Франции начались во вторник, после того как полицейские утром этого дня во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
Застреливший подростка во Франции полицейский извинился, заявил его адвокат