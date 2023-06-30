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В ходе беспорядков во Франции в четверг задержали более 100 участников
В ходе беспорядков во Франции в четверг задержали более 100 участников - РИА Новости, 30.06.2023
В ходе беспорядков во Франции в четверг задержали более 100 участников
Правоохранители Франции в четверг задержали более 100 участников беспорядков, охвативших страну после убийства 17-летнего подростка полицейским, сообщил глава... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T01:43
2023-06-30T01:43
2023-06-30T02:29
франция
париж
жеральд дарманен
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
в мире
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Правоохранители Франции в четверг задержали более 100 участников беспорядков, охвативших страну после убийства 17-летнего подростка полицейским, сообщил глава МВД Жеральд Дарманен. "Полиция получила указание о систематическом вмешательстве для наведения порядка. Уже задержано более 100 человек. Поддержите наших полицейских, жандармов и пожарных, которые мужественно выполняют свою работу", - написал министр в Twitter. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
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франция, париж, жеральд дарманен, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, в мире
Франция, Париж, Жеральд Дарманен, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере, В мире
В ходе беспорядков во Франции в четверг задержали более 100 участников
В ходе беспорядков во Франции из-за убийства подростка задержали более 100 участников