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В ходе беспорядков во Франции в четверг задержали более 100 участников

В ходе беспорядков во Франции в четверг задержали более 100 участников - РИА Новости, 30.06.2023

В ходе беспорядков во Франции в четверг задержали более 100 участников

Правоохранители Франции в четверг задержали более 100 участников беспорядков, охвативших страну после убийства 17-летнего подростка полицейским, сообщил глава... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T01:43

2023-06-30T01:43

2023-06-30T02:29

франция

париж

жеральд дарманен

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

в мире

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Правоохранители Франции в четверг задержали более 100 участников беспорядков, охвативших страну после убийства 17-летнего подростка полицейским, сообщил глава МВД Жеральд Дарманен. "Полиция получила указание о систематическом вмешательстве для наведения порядка. Уже задержано более 100 человек. Поддержите наших полицейских, жандармов и пожарных, которые мужественно выполняют свою работу", - написал министр в Twitter. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

франция

париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, париж, жеральд дарманен, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, в мире