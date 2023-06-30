https://ria.ru/20230630/belorussiya-1881540908.html

Лукашенко заявил, что на Западе боятся самостоятельности Белоруссии

Лукашенко заявил, что на Западе боятся самостоятельности Белоруссии - РИА Новости, 30.06.2023

Лукашенко заявил, что на Западе боятся самостоятельности Белоруссии

На Западе боятся самостоятельности и силы Белоруссии, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании в честь Дня РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T18:43

2023-06-30T18:43

2023-06-30T18:43

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 30 июн – РИА Новости. На Западе боятся самостоятельности и силы Белоруссии, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании в честь Дня Независимости страны. "Мы для них опасны авторитетом, самостоятельностью и силой белорусского государства. В конце концов, это самое главное, - своим примером", - цитирует белорусского лидера пресс-служба. Лукашенко констатировал, что мир находится в условиях беспрецедентного в истории человечества военно-политического кризиса. "Диалог по его урегулированию Западу не нужен. Им не нужен диалог. Пока", - отметил глава белорусского государства. При этом он добавил, что, по сути, даже отличаясь национальными интересами, ценностями, традициями, страны Восточной и Западной Европы могли бы и должны развиваться вместе. "Мы можем быть интересны и полезны друг другу во всех сферах: экономической, научной, образовательной, культурной", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20230625/belorussiya-1880370214.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко