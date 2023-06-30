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Лукашенко заявил, что на Западе боятся самостоятельности Белоруссии - РИА Новости, 30.06.2023
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18:43 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/belorussiya-1881540908.html
Лукашенко заявил, что на Западе боятся самостоятельности Белоруссии
Лукашенко заявил, что на Западе боятся самостоятельности Белоруссии - РИА Новости, 30.06.2023
Лукашенко заявил, что на Западе боятся самостоятельности Белоруссии
На Западе боятся самостоятельности и силы Белоруссии, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании в честь Дня РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T18:43
2023-06-30T18:43
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 30 июн – РИА Новости. На Западе боятся самостоятельности и силы Белоруссии, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании в честь Дня Независимости страны. "Мы для них опасны авторитетом, самостоятельностью и силой белорусского государства. В конце концов, это самое главное, - своим примером", - цитирует белорусского лидера пресс-служба. Лукашенко констатировал, что мир находится в условиях беспрецедентного в истории человечества военно-политического кризиса. "Диалог по его урегулированию Западу не нужен. Им не нужен диалог. Пока", - отметил глава белорусского государства. При этом он добавил, что, по сути, даже отличаясь национальными интересами, ценностями, традициями, страны Восточной и Западной Европы могли бы и должны развиваться вместе. "Мы можем быть интересны и полезны друг другу во всех сферах: экономической, научной, образовательной, культурной", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20230625/belorussiya-1880370214.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что на Западе боятся самостоятельности Белоруссии

Лукашенко заявил, что Белоруссия опасна для Запада авторитетом, самостоятельностью и силой

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 30 июн – РИА Новости. На Западе боятся самостоятельности и силы Белоруссии, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании в честь Дня Независимости страны.
"Мы для них опасны авторитетом, самостоятельностью и силой белорусского государства. В конце концов, это самое главное, - своим примером", - цитирует белорусского лидера пресс-служба.
Лукашенко констатировал, что мир находится в условиях беспрецедентного в истории человечества военно-политического кризиса. "Диалог по его урегулированию Западу не нужен. Им не нужен диалог. Пока", - отметил глава белорусского государства.
При этом он добавил, что, по сути, даже отличаясь национальными интересами, ценностями, традициями, страны Восточной и Западной Европы могли бы и должны развиваться вместе. "Мы можем быть интересны и полезны друг другу во всех сферах: экономической, научной, образовательной, культурной", - подчеркнул президент.
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В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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