https://ria.ru/20230630/belorussiya-1881390636.html

Белорусские депутаты приняли законопроект о присоединении к договорам ШОС

Белорусские депутаты приняли законопроект о присоединении к договорам ШОС - РИА Новости, 30.06.2023

Белорусские депутаты приняли законопроект о присоединении к договорам ШОС

Нижняя палата белорусского парламента приняла на сессии законопроект о присоединении Белоруссии к международным договорам в рамках Шанхайской организации... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T11:17

2023-06-30T11:17

2023-06-30T15:07

в мире

белоруссия

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996736_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_82109646ac34a4d44c81ead4767257e4.jpg

МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента приняла на сессии законопроект о присоединении Белоруссии к международным договорам в рамках Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент РИА Новости. Как пояснили в комиссии по международным делам палаты, проект закона подготовлен в рамках проводимой работы по вступлению Белоруссии в организацию. Документом предусматривается в рамках процесса получения республикой статуса члена ШОС присоединиться к 22 международным договорам с семью поправками к ним, которые были приняты в рамках организации. В частности, законопроектом предлагается присоединиться к базовым уставным документам ШОС, обеспечивающим функционирование организации (Хартия ШОС, соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета ШОС, конвенция о привилегиях и иммунитетах ШОС), а также к договорам по конкретным направлениям сотрудничества (договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств ШОС, конвенция ШОС против терроризма, конвенция по противодействию экстремизму и другие). Указанные в законопроекте договоры ШОС охватывают широкий спектр межгосударственных отношений, предметом которых является сотрудничество государств ШОС по выработке согласованной стратегии и мер борьбы с незаконным оборотом наркотических, психотропных веществ и прекурсоров, создание правовых основ для проведения совместных антитеррористических мероприятий, сотрудничества в области международной информационной безопасности, взаимодействия в ликвидации чрезвычайных ситуаций, взаимопомощи в таможенных делах, обеспечения безопасности на приграничных территориях, обмена опытом в сфере образования и решения других вопросов. Как заявил журналистам глава комиссии по международным делам Андрей Савиных, принятие законопроекта позволит значительно ускорить процесс оформления членства Минска в ШОС.Законопроект должен быть еще одобрен верхней палатой парламента и подписан президентом республики.Белоруссия является наблюдателем в ШОС. Документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС был подписан по итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября 2022 года. В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил меморандум об обязательствах республики по получению статуса члена ШОС.

https://ria.ru/20230607/patrushev-1876755637.html

https://ria.ru/20230505/revolyutsiya-1869921398.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, шос