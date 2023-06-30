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Белорусские депутаты приняли законопроект о присоединении к договорам ШОС - РИА Новости, 30.06.2023
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11:17 30.06.2023 (обновлено: 15:07 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/belorussiya-1881390636.html
Белорусские депутаты приняли законопроект о присоединении к договорам ШОС
Белорусские депутаты приняли законопроект о присоединении к договорам ШОС - РИА Новости, 30.06.2023
Белорусские депутаты приняли законопроект о присоединении к договорам ШОС
Нижняя палата белорусского парламента приняла на сессии законопроект о присоединении Белоруссии к международным договорам в рамках Шанхайской организации... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T11:17
2023-06-30T15:07
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента приняла на сессии законопроект о присоединении Белоруссии к международным договорам в рамках Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент РИА Новости. Как пояснили в комиссии по международным делам палаты, проект закона подготовлен в рамках проводимой работы по вступлению Белоруссии в организацию. Документом предусматривается в рамках процесса получения республикой статуса члена ШОС присоединиться к 22 международным договорам с семью поправками к ним, которые были приняты в рамках организации. В частности, законопроектом предлагается присоединиться к базовым уставным документам ШОС, обеспечивающим функционирование организации (Хартия ШОС, соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета ШОС, конвенция о привилегиях и иммунитетах ШОС), а также к договорам по конкретным направлениям сотрудничества (договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств ШОС, конвенция ШОС против терроризма, конвенция по противодействию экстремизму и другие). Указанные в законопроекте договоры ШОС охватывают широкий спектр межгосударственных отношений, предметом которых является сотрудничество государств ШОС по выработке согласованной стратегии и мер борьбы с незаконным оборотом наркотических, психотропных веществ и прекурсоров, создание правовых основ для проведения совместных антитеррористических мероприятий, сотрудничества в области международной информационной безопасности, взаимодействия в ликвидации чрезвычайных ситуаций, взаимопомощи в таможенных делах, обеспечения безопасности на приграничных территориях, обмена опытом в сфере образования и решения других вопросов. Как заявил журналистам глава комиссии по международным делам Андрей Савиных, принятие законопроекта позволит значительно ускорить процесс оформления членства Минска в ШОС.Законопроект должен быть еще одобрен верхней палатой парламента и подписан президентом республики.Белоруссия является наблюдателем в ШОС. Документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС был подписан по итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября 2022 года. В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил меморандум об обязательствах республики по получению статуса члена ШОС.
https://ria.ru/20230607/patrushev-1876755637.html
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в мире, белоруссия, шос
В мире, Белоруссия, ШОС
Белорусские депутаты приняли законопроект о присоединении к договорам ШОС

Белорусские депутаты приняли законопроект о присоединении к 22 международным договорам ШОС

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПроспект Независимости и площадь Победы в Минске
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента приняла на сессии законопроект о присоединении Белоруссии к международным договорам в рамках Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент РИА Новости.
Как пояснили в комиссии по международным делам палаты, проект закона подготовлен в рамках проводимой работы по вступлению Белоруссии в организацию. Документом предусматривается в рамках процесса получения республикой статуса члена ШОС присоединиться к 22 международным договорам с семью поправками к ним, которые были приняты в рамках организации.
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В частности, законопроектом предлагается присоединиться к базовым уставным документам ШОС, обеспечивающим функционирование организации (Хартия ШОС, соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета ШОС, конвенция о привилегиях и иммунитетах ШОС), а также к договорам по конкретным направлениям сотрудничества (договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств ШОС, конвенция ШОС против терроризма, конвенция по противодействию экстремизму и другие).
Указанные в законопроекте договоры ШОС охватывают широкий спектр межгосударственных отношений, предметом которых является сотрудничество государств ШОС по выработке согласованной стратегии и мер борьбы с незаконным оборотом наркотических, психотропных веществ и прекурсоров, создание правовых основ для проведения совместных антитеррористических мероприятий, сотрудничества в области международной информационной безопасности, взаимодействия в ликвидации чрезвычайных ситуаций, взаимопомощи в таможенных делах, обеспечения безопасности на приграничных территориях, обмена опытом в сфере образования и решения других вопросов.
Как заявил журналистам глава комиссии по международным делам Андрей Савиных, принятие законопроекта позволит значительно ускорить процесс оформления членства Минска в ШОС.
Законопроект должен быть еще одобрен верхней палатой парламента и подписан президентом республики.
Белоруссия является наблюдателем в ШОС. Документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС был подписан по итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября 2022 года. В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил меморандум об обязательствах республики по получению статуса члена ШОС.
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