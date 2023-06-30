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Новые автобусные маршруты появились в приложении "Транспорт Подмосковья"
Новые автобусные маршруты появились в приложении "Транспорт Подмосковья" - РИА Новости, 30.06.2023
Новые автобусные маршруты появились в приложении "Транспорт Подмосковья"
Свыше 1,9 тыс. автобусных маршрутов стали доступны онлайн в приложении "Транспорт Подмосковья", заявили в Минтрансе Московской области. Об этом сообщил... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T17:26
2023-06-30T17:26
2023-06-30T17:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Свыше 1,9 тыс. автобусных маршрутов стали доступны онлайн в приложении "Транспорт Подмосковья", заявили в Минтрансе Московской области. Об этом сообщил телеканал "360"."Пассажир может отследить местоположение автобуса, рассчитать время на дорогу, построить маршрут из пункта А в пункт Б, узнать точное время прибытия транспорта на остановку", – пояснила зампред правительства Московской области Анна Кротова.Жители региона также могут оставить отзыв о работе автобусов. Найти поле для заполнения можно в разделе "Поддержка".В текущем году приложение скачали свыше 31 тыс. человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
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