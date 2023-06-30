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Новые автобусные маршруты появились в приложении "Транспорт Подмосковья" - РИА Новости, 30.06.2023
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Новости Подмосковья
 
17:26 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/avtobusy-1881516425.html
Новые автобусные маршруты появились в приложении "Транспорт Подмосковья"
Новые автобусные маршруты появились в приложении "Транспорт Подмосковья" - РИА Новости, 30.06.2023
Новые автобусные маршруты появились в приложении "Транспорт Подмосковья"
Свыше 1,9 тыс. автобусных маршрутов стали доступны онлайн в приложении "Транспорт Подмосковья", заявили в Минтрансе Московской области. Об этом сообщил... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T17:26
2023-06-30T17:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Свыше 1,9 тыс. автобусных маршрутов стали доступны онлайн в приложении "Транспорт Подмосковья", заявили в Минтрансе Московской области. Об этом сообщил телеканал "360"."Пассажир может отследить местоположение автобуса, рассчитать время на дорогу, построить маршрут из пункта А в пункт Б, узнать точное время прибытия транспорта на остановку", – пояснила зампред правительства Московской области Анна Кротова.Жители региона также могут оставить отзыв о работе автобусов. Найти поле для заполнения можно в разделе "Поддержка".В текущем году приложение скачали свыше 31 тыс. человек.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Новые автобусные маршруты появились в приложении "Транспорт Подмосковья"

CC0 / / Девушка смотрит в экран смартфона
Девушка смотрит в экран смартфона - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
CC0 / /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Свыше 1,9 тыс. автобусных маршрутов стали доступны онлайн в приложении "Транспорт Подмосковья", заявили в Минтрансе Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".
"Пассажир может отследить местоположение автобуса, рассчитать время на дорогу, построить маршрут из пункта А в пункт Б, узнать точное время прибытия транспорта на остановку", – пояснила зампред правительства Московской области Анна Кротова.
Жители региона также могут оставить отзыв о работе автобусов. Найти поле для заполнения можно в разделе "Поддержка".
В текущем году приложение скачали свыше 31 тыс. человек.
Пассажиры в автобусе - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Жители МО стали быстрее добираться до дома благодаря оптимизации маршрутов
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