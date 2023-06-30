https://ria.ru/20230630/avtobusy-1881516425.html

Новые автобусные маршруты появились в приложении "Транспорт Подмосковья"

Новые автобусные маршруты появились в приложении "Транспорт Подмосковья" - РИА Новости, 30.06.2023

Новые автобусные маршруты появились в приложении "Транспорт Подмосковья"

Свыше 1,9 тыс. автобусных маршрутов стали доступны онлайн в приложении "Транспорт Подмосковья", заявили в Минтрансе Московской области. Об этом сообщил... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T17:26

2023-06-30T17:26

2023-06-30T17:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Свыше 1,9 тыс. автобусных маршрутов стали доступны онлайн в приложении "Транспорт Подмосковья", заявили в Минтрансе Московской области. Об этом сообщил телеканал "360"."Пассажир может отследить местоположение автобуса, рассчитать время на дорогу, построить маршрут из пункта А в пункт Б, узнать точное время прибытия транспорта на остановку", – пояснила зампред правительства Московской области Анна Кротова.Жители региона также могут оставить отзыв о работе автобусов. Найти поле для заполнения можно в разделе "Поддержка".В текущем году приложение скачали свыше 31 тыс. человек.

https://ria.ru/20230529/optimizatsiya-1874928942.html

московская область (подмосковье)

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Александр Зиновьев

Александр Зиновьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

московская область (подмосковье)