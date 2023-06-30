https://ria.ru/20230630/avtobusy-1881378898.html

В регионе Иль-де-Франс сожгли около 20 автобусов в ходе ночных беспорядков

В регионе Иль-де-Франс сожгли около 20 автобусов в ходе ночных беспорядков - РИА Новости, 30.06.2023

В регионе Иль-де-Франс сожгли около 20 автобусов в ходе ночных беспорядков

Около 20 автобусов сожжено в столичном регионе Франции Иль-де-Франс в ходе ночных беспорядков, последовавших за гибелью подростка от рук полиции, движение... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T10:48

2023-06-30T10:48

2023-06-30T10:48

в мире

иль-де-франс

франция

париж

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881365425_0:57:1024:633_1920x0_80_0_0_434c9bd6f8fa190503527a73cea87364.jpg

ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Около 20 автобусов сожжено в столичном регионе Франции Иль-де-Франс в ходе ночных беспорядков, последовавших за гибелью подростка от рук полиции, движение наземного общественного транспорта в пятницу будет осуществляться с перебоями, сообщил министр-делегат, отвечающий за транспорт, Клеман Бон в эфире радиостанции RMC. "Тринадцать автобусов были обстреляны, 12 полностью сожжены… В Иль-де-Франс всего было сожжено около 20 автобусов", - заявил Бон. Кроме того, министр-делегат заявил, что протестующие нанесли ущерб ряду автобусных маршрутов и трамвайным линиям. Чтобы исключить риски, работа наземного транспорта в Иль-де-Франс в пятницу будет осуществляться с перебоями. "Весь день движение на наземной сети будет серьезно нарушено", - уточнил Бон. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

https://ria.ru/20230630/bryussel-1881336967.html

иль-де-франс

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иль-де-франс, франция, париж, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере