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В регионе Иль-де-Франс сожгли около 20 автобусов в ходе ночных беспорядков
В регионе Иль-де-Франс сожгли около 20 автобусов в ходе ночных беспорядков - РИА Новости, 30.06.2023
В регионе Иль-де-Франс сожгли около 20 автобусов в ходе ночных беспорядков
Около 20 автобусов сожжено в столичном регионе Франции Иль-де-Франс в ходе ночных беспорядков, последовавших за гибелью подростка от рук полиции, движение... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T10:48
2023-06-30T10:48
2023-06-30T10:48
в мире
иль-де-франс
франция
париж
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Около 20 автобусов сожжено в столичном регионе Франции Иль-де-Франс в ходе ночных беспорядков, последовавших за гибелью подростка от рук полиции, движение наземного общественного транспорта в пятницу будет осуществляться с перебоями, сообщил министр-делегат, отвечающий за транспорт, Клеман Бон в эфире радиостанции RMC. "Тринадцать автобусов были обстреляны, 12 полностью сожжены… В Иль-де-Франс всего было сожжено около 20 автобусов", - заявил Бон. Кроме того, министр-делегат заявил, что протестующие нанесли ущерб ряду автобусных маршрутов и трамвайным линиям. Чтобы исключить риски, работа наземного транспорта в Иль-де-Франс в пятницу будет осуществляться с перебоями. "Весь день движение на наземной сети будет серьезно нарушено", - уточнил Бон. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере - пригороде к западу от Парижа - застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
https://ria.ru/20230630/bryussel-1881336967.html
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в мире, иль-де-франс, франция, париж, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Иль-де-Франс, Франция, Париж, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
В регионе Иль-де-Франс сожгли около 20 автобусов в ходе ночных беспорядков
Министр Бон: около 20 автобусов сожжено в регионе Иль-де-Франс в ходе ночных беспорядков