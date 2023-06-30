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Залужный рассказал, зачем Киеву нужны западные боевые самолеты - РИА Новости, 30.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 30.06.2023 (обновлено: 13:46 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/aviatsiya-1881441716.html
Залужный рассказал, зачем Киеву нужны западные боевые самолеты
Залужный рассказал, зачем Киеву нужны западные боевые самолеты - РИА Новости, 30.06.2023
Залужный рассказал, зачем Киеву нужны западные боевые самолеты
Украинские силы на земле становятся легкой целью для российских Су-35, поскольку украинская авиация не может с ними конкурировать, заявил главнокомандующий... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T13:34
2023-06-30T13:46
специальная военная операция на украине
россия
украина
нато
валерий залужный
су-35
f-16
в мире
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украинские силы на земле становятся легкой целью для российских Су-35, поскольку украинская авиация не может с ними конкурировать, заявил главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный газете Washington Post. "Было бы достаточно очень ограниченного числа (боевых самолетов с Запада для Киева - ред.). Но они необходимы. Потому что другого пути нет. Потому что противник использует авиацию другого поколения. Это как если бы мы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами", - сказал Залужный. "Никто не говорит о том, что завтра нам нужно перевооружаться и получить 120 самолетов. Мне не нужно 120 самолетов, я не собираюсь пугать весь мир", - заявил Залужный Washington Post.Ранее нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен сообщила, что Нидерланды вместе с Данией работают над тем, чтобы начать обучение украинских пилотов управлению F-16 этим летом. В середине июня исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что в Дании ожидают начала обучения украинских пилотов уже в августе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня. Как заявил 27 июня президент РФ Владимир Путин, Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины. Ранее Путин заявлял, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1872983667.html
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россия, украина, нато, валерий залужный, су-35, f-16, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, НАТО, Валерий Залужный, Су-35, F-16, В мире
Залужный рассказал, зачем Киеву нужны западные боевые самолеты

Залужный назвал украинские силы на земле легкой мишенью для российских истребителей Су-35

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украинские силы на земле становятся легкой целью для российских Су-35, поскольку украинская авиация не может с ними конкурировать, заявил главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный газете Washington Post.
«
"Было бы достаточно очень ограниченного числа (боевых самолетов с Запада для Киева - ред.). Но они необходимы. Потому что другого пути нет. Потому что противник использует авиацию другого поколения. Это как если бы мы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами", - сказал Залужный.
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"Никто не говорит о том, что завтра нам нужно перевооружаться и получить 120 самолетов. Мне не нужно 120 самолетов, я не собираюсь пугать весь мир", - заявил Залужный Washington Post.
Ранее нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен сообщила, что Нидерланды вместе с Данией работают над тем, чтобы начать обучение украинских пилотов управлению F-16 этим летом. В середине июня исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что в Дании ожидают начала обучения украинских пилотов уже в августе.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня. Как заявил 27 июня президент РФ Владимир Путин, Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины. Ранее Путин заявлял, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаНАТОВалерий ЗалужныйСу-35F-16В мире
 
 
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