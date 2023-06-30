https://ria.ru/20230630/aviatsiya-1881441716.html

Залужный рассказал, зачем Киеву нужны западные боевые самолеты

Залужный рассказал, зачем Киеву нужны западные боевые самолеты - РИА Новости, 30.06.2023

Залужный рассказал, зачем Киеву нужны западные боевые самолеты

Украинские силы на земле становятся легкой целью для российских Су-35, поскольку украинская авиация не может с ними конкурировать, заявил главнокомандующий... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T13:34

2023-06-30T13:34

2023-06-30T13:46

специальная военная операция на украине

россия

украина

нато

валерий залужный

су-35

f-16

в мире

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украинские силы на земле становятся легкой целью для российских Су-35, поскольку украинская авиация не может с ними конкурировать, заявил главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный газете Washington Post. "Было бы достаточно очень ограниченного числа (боевых самолетов с Запада для Киева - ред.). Но они необходимы. Потому что другого пути нет. Потому что противник использует авиацию другого поколения. Это как если бы мы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами", - сказал Залужный. "Никто не говорит о том, что завтра нам нужно перевооружаться и получить 120 самолетов. Мне не нужно 120 самолетов, я не собираюсь пугать весь мир", - заявил Залужный Washington Post.Ранее нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен сообщила, что Нидерланды вместе с Данией работают над тем, чтобы начать обучение украинских пилотов управлению F-16 этим летом. В середине июня исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что в Дании ожидают начала обучения украинских пилотов уже в августе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Украинское наступление на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня. Как заявил 27 июня президент РФ Владимир Путин, Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины. Ранее Путин заявлял, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1872983667.html

https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, нато, валерий залужный, су-35, f-16, в мире