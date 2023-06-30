Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай обсуждают расширение авиасообщения - РИА Новости, 30.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
09:47 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/aviaperevozki-1881363909.html
Россия и Китай обсуждают расширение авиасообщения
Россия и Китай обсуждают расширение авиасообщения - РИА Новости, 30.06.2023
Россия и Китай обсуждают расширение авиасообщения
Минтранс РФ продолжает консультации с властями Китая для расширения авиасообщения между странами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T09:47
2023-06-30T09:47
туризм
россия
китай
новости - туризм
министерство транспорта рф (минтранс россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1854036646_0:381:2964:2048_1920x0_80_0_0_3521ba29b97e272d5aef0714a7f8469e.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Минтранс РФ продолжает консультации с властями Китая для расширения авиасообщения между странами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Министерство транспорта Российской Федерации продолжает консультации на различном уровне с авиационными властями Китайской Народной Республики с целью дальнейшего расширения авиасообщения между нашими странами", - говорится в сообщении. Минтранс отмечает, что развитие прямого авиасообщения с дружественными странами напрямую влияет на реализацию туристического потенциала России и расширение деловых контактов. "Проводимая министерством транспорта работа также направлена на развитие въездного туризма, о котором в том числе шла речь на совещании президента РФ Владимира Путина по вопросам развития туризма, прошедшем 28 июня в Дербенте", - сообщает ведомство. Ранее в пятницу в ведомстве сообщили РИА Новости, что российские авиакомпании за январь-май 2023 года увеличили перевозки между РФ и Китаем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 10 раз, до 78,8 тысячи пассажиров. Там отметили, что это связано со снятием китайской стороной коронавирусных ограничений, а также увеличением количества рейсов между странами.
https://ria.ru/20230206/kitay-1849949756.html
https://ria.ru/20230320/kitay-1859115985.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1854036646_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_352df82acaf6720e3545193b864b2af6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, новости - туризм, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Туризм, Россия, Китай, Новости - Туризм, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Россия и Китай обсуждают расширение авиасообщения

Минтранс рассказал о консультациях с Китаем по расширению авиасообщения и росту турпотока

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТуристы из Китая в московском аэропорту Шереметьево
Туристы из Китая в московском аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Туристы из Китая в московском аэропорту Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Минтранс РФ продолжает консультации с властями Китая для расширения авиасообщения между странами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«
"Министерство транспорта Российской Федерации продолжает консультации на различном уровне с авиационными властями Китайской Народной Республики с целью дальнейшего расширения авиасообщения между нашими странами", - говорится в сообщении.
Девушка на фестивале китайской культуры Китай: великое наследие и новая эпоха на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Названы самые популярные у китайских туристов регионы России
6 февраля, 16:14
Минтранс отмечает, что развитие прямого авиасообщения с дружественными странами напрямую влияет на реализацию туристического потенциала России и расширение деловых контактов.
«
"Проводимая министерством транспорта работа также направлена на развитие въездного туризма, о котором в том числе шла речь на совещании президента РФ Владимира Путина по вопросам развития туризма, прошедшем 28 июня в Дербенте", - сообщает ведомство.
Ранее в пятницу в ведомстве сообщили РИА Новости, что российские авиакомпании за январь-май 2023 года увеличили перевозки между РФ и Китаем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 10 раз, до 78,8 тысячи пассажиров. Там отметили, что это связано со снятием китайской стороной коронавирусных ограничений, а также увеличением количества рейсов между странами.
Встреча туристов из Китая в московском аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Эксперт рассказал, что мешает увеличению турпотока из Китая
20 марта, 18:17
 
ТуризмРоссияКитайНовости - ТуризмМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала