https://ria.ru/20230630/aviaperevozki-1881363909.html

Россия и Китай обсуждают расширение авиасообщения

Россия и Китай обсуждают расширение авиасообщения - РИА Новости, 30.06.2023

Россия и Китай обсуждают расширение авиасообщения

Минтранс РФ продолжает консультации с властями Китая для расширения авиасообщения между странами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T09:47

2023-06-30T09:47

2023-06-30T09:47

туризм

россия

китай

новости - туризм

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Минтранс РФ продолжает консультации с властями Китая для расширения авиасообщения между странами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Министерство транспорта Российской Федерации продолжает консультации на различном уровне с авиационными властями Китайской Народной Республики с целью дальнейшего расширения авиасообщения между нашими странами", - говорится в сообщении. Минтранс отмечает, что развитие прямого авиасообщения с дружественными странами напрямую влияет на реализацию туристического потенциала России и расширение деловых контактов. "Проводимая министерством транспорта работа также направлена на развитие въездного туризма, о котором в том числе шла речь на совещании президента РФ Владимира Путина по вопросам развития туризма, прошедшем 28 июня в Дербенте", - сообщает ведомство. Ранее в пятницу в ведомстве сообщили РИА Новости, что российские авиакомпании за январь-май 2023 года увеличили перевозки между РФ и Китаем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 10 раз, до 78,8 тысячи пассажиров. Там отметили, что это связано со снятием китайской стороной коронавирусных ограничений, а также увеличением количества рейсов между странами.

https://ria.ru/20230206/kitay-1849949756.html

https://ria.ru/20230320/kitay-1859115985.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, новости - туризм, министерство транспорта рф (минтранс россии)