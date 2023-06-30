Россия и Китай обсуждают расширение авиасообщения
Минтранс рассказал о консультациях с Китаем по расширению авиасообщения и росту турпотока
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТуристы из Китая в московском аэропорту Шереметьево
Туристы из Китая в московском аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Минтранс РФ продолжает консультации с властями Китая для расширения авиасообщения между странами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«
"Министерство транспорта Российской Федерации продолжает консультации на различном уровне с авиационными властями Китайской Народной Республики с целью дальнейшего расширения авиасообщения между нашими странами", - говорится в сообщении.
Минтранс отмечает, что развитие прямого авиасообщения с дружественными странами напрямую влияет на реализацию туристического потенциала России и расширение деловых контактов.
«
"Проводимая министерством транспорта работа также направлена на развитие въездного туризма, о котором в том числе шла речь на совещании президента РФ Владимира Путина по вопросам развития туризма, прошедшем 28 июня в Дербенте", - сообщает ведомство.
Ранее в пятницу в ведомстве сообщили РИА Новости, что российские авиакомпании за январь-май 2023 года увеличили перевозки между РФ и Китаем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 10 раз, до 78,8 тысячи пассажиров. Там отметили, что это связано со снятием китайской стороной коронавирусных ограничений, а также увеличением количества рейсов между странами.