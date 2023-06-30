https://ria.ru/20230630/artilleriya-1881345365.html

Российские военные нанесли артиллерийский удар по двум бригадам ВСУ

Российские военные нанесли артиллерийский удар по двум бригадам ВСУ - РИА Новости, 30.06.2023

Российские военные нанесли артиллерийский удар по двум бригадам ВСУ

Военнослужащие группировки "Центр" заметили перемещение подразделений двух украинских бригад, по ним отработали артиллеристы, уничтожены две БМП, сообщил РИА... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T05:05

2023-06-30T05:05

2023-06-30T08:51

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" заметили перемещение подразделений двух украинских бригад, по ним отработали артиллеристы, уничтожены две БМП, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук."На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение подразделений на технике 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ. В результате боевой работы подразделений артиллерии группировки "Центр" уничтожены две боевые машины пехоты и три пикапа, а также значительные потери среди личного состава", — сказал он.На Краснолиманском направлении расчет реактивной системы залпового огня "Смерч" нанес удар по месту сосредоточения живой силы и огневых средств противника. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийские подразделения уничтожили две гаубицы Д-30, боевые машины пехоты и пикапы.Кроме того, авиация группировки ударила по восьми районам сосредоточения войск и орудий противника, заключил Савчук.

https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881147788.html

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вооруженные силы украины