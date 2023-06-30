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Российские военные нанесли артиллерийский удар по двум бригадам ВСУ - РИА Новости, 30.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 30.06.2023 (обновлено: 08:51 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/artilleriya-1881345365.html
Российские военные нанесли артиллерийский удар по двум бригадам ВСУ
Российские военные нанесли артиллерийский удар по двум бригадам ВСУ - РИА Новости, 30.06.2023
Российские военные нанесли артиллерийский удар по двум бригадам ВСУ
Военнослужащие группировки "Центр" заметили перемещение подразделений двух украинских бригад, по ним отработали артиллеристы, уничтожены две БМП, сообщил РИА... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T05:05
2023-06-30T08:51
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" заметили перемещение подразделений двух украинских бригад, по ним отработали артиллеристы, уничтожены две БМП, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук."На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение подразделений на технике 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ. В результате боевой работы подразделений артиллерии группировки "Центр" уничтожены две боевые машины пехоты и три пикапа, а также значительные потери среди личного состава", — сказал он.На Краснолиманском направлении расчет реактивной системы залпового огня "Смерч" нанес удар по месту сосредоточения живой силы и огневых средств противника. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийские подразделения уничтожили две гаубицы Д-30, боевые машины пехоты и пикапы.Кроме того, авиация группировки ударила по восьми районам сосредоточения войск и орудий противника, заключил Савчук.
https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881147788.html
РИА Новости
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Российские военные нанесли артиллерийский удар по двум бригадам ВСУ

Минобороны: ВС России уничтожили две БМП ВСУ после обнаружения движения вражеских бригад

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета
Военнослужащий артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
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Военнослужащий артиллерийского расчета. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" заметили перемещение подразделений двух украинских бригад, по ним отработали артиллеристы, уничтожены две БМП, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
"На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение подразделений на технике 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ. В результате боевой работы подразделений артиллерии группировки "Центр" уничтожены две боевые машины пехоты и три пикапа, а также значительные потери среди личного состава", — сказал он.
На Краснолиманском направлении расчет реактивной системы залпового огня "Смерч" нанес удар по месту сосредоточения живой силы и огневых средств противника. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийские подразделения уничтожили две гаубицы Д-30, боевые машины пехоты и пикапы.
Кроме того, авиация группировки ударила по восьми районам сосредоточения войск и орудий противника, заключил Савчук.
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