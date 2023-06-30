https://ria.ru/20230630/artemovsk-1881351540.html
Эксперт сообщил о наступлении ВСУ под Артемовском на западной технике
Эксперт сообщил о наступлении ВСУ под Артемовском на западной технике - РИА Новости, 30.06.2023
Эксперт сообщил о наступлении ВСУ под Артемовском на западной технике
Украинские силовики наступают на донецком направлении, используя западную технику, но прорывов не допущено, все атаки отражены, заявил РИА Новости военный... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T07:43
2023-06-30T07:43
2023-06-30T09:41
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
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вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Украинские силовики наступают на донецком направлении, используя западную технику, но прорывов не допущено, все атаки отражены, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе Артемовска ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) батальонно-тактическими группами при поддержке натовской артиллерии с северо-запада и юго-запада населенного пункта предприняли попытки прорвать нашу линию обороны. Также при штурме использовалась западная бронетехника и танки", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. По его словам, прорыв не удался. "Все атаки отражены, прорыва не допущено", - добавил он. В четверг в Минобороны России заявили, что группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила четыре атаки ВСУ в районе Белогоровки в ЛНР и Тоненького в ДНР, а украинская армия за сутки на этом направлении потеряла до 530 военнослужащих убитыми и ранеными, десять единиц техники и склад с боеприпасами.
https://ria.ru/20230630/artilleriya-1881345365.html
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луганская народная республика, андрей марочко, россия, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
Эксперт сообщил о наступлении ВСУ под Артемовском на западной технике
Подполковник ЛНР Марочко: ВСУ используют западную технику при наступлении под Артемовском