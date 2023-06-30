https://ria.ru/20230630/armeniya-1881532239.html
Пашинян провел заседание Совбеза Армении
Пашинян провел заседание Совбеза Армении - РИА Новости, 30.06.2023
Пашинян провел заседание Совбеза Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в пятницу заседание Совбеза страны, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T18:13
2023-06-30T18:13
2023-06-30T18:13
в мире
армения
никол пашинян
ваагн хачатурян
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ЕРЕВАН, 30 июн – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в пятницу заседание Совбеза страны, сообщается на сайте кабмина. "Кроме членов Совета безопасности, в заседании приняли участие президент республики Ваагн Хачатурян, председатель Национального собрания (парламента) Ален Симонян и заместитель министра обороны Карен Брутян", - говорится в сообщении. Отмечается, что были обсуждены "различные вопросы повестки дня". Другие подробности не приводятся.
https://ria.ru/20230525/diplomatiya-1873809462.html
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в мире, армения, никол пашинян, ваагн хачатурян
В мире, Армения, Никол Пашинян, Ваагн Хачатурян
Пашинян провел заседание Совбеза Армении
Премьер Армении Пашинян провел заседание Совбеза страны