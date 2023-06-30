https://ria.ru/20230630/arest-1881549590.html

В Москве арестовали мать ребенка, тело которого нашли с ножевыми ранениями

В Москве арестовали мать ребенка, тело которого нашли с ножевыми ранениями - РИА Новости, 30.06.2023

В Москве арестовали мать ребенка, тело которого нашли с ножевыми ранениями

Суд арестовал 23-летнюю мать малолетнего, тело которого было найдено в квартире на севере Москвы с ножевыми ранениями, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T19:28

2023-06-30T19:28

2023-06-30T19:28

происшествия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Суд арестовал 23-летнюю мать малолетнего, тело которого было найдено в квартире на севере Москвы с ножевыми ранениями, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ранее в телеграм-канале столичного главка СК России сообщалось, что в квартире жилого дома на севере Москвы обнаружено тело ребёнка ясельного возраста с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Предварительно было установлено, что с ребёнком в квартире находилась его мать. "Двадцатитрехлетней женщине предъявлено обвинение по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Суд избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 августа 2023 года включительно", - говорится в сообщении.

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)