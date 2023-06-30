Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали мать ребенка, тело которого нашли с ножевыми ранениями - РИА Новости, 30.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:28 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/arest-1881549590.html
В Москве арестовали мать ребенка, тело которого нашли с ножевыми ранениями
В Москве арестовали мать ребенка, тело которого нашли с ножевыми ранениями - РИА Новости, 30.06.2023
В Москве арестовали мать ребенка, тело которого нашли с ножевыми ранениями
Суд арестовал 23-летнюю мать малолетнего, тело которого было найдено в квартире на севере Москвы с ножевыми ранениями, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T19:28
2023-06-30T19:28
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Суд арестовал 23-летнюю мать малолетнего, тело которого было найдено в квартире на севере Москвы с ножевыми ранениями, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ранее в телеграм-канале столичного главка СК России сообщалось, что в квартире жилого дома на севере Москвы обнаружено тело ребёнка ясельного возраста с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Предварительно было установлено, что с ребёнком в квартире находилась его мать. "Двадцатитрехлетней женщине предъявлено обвинение по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Суд избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 августа 2023 года включительно", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230630/arest-1881445269.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве арестовали мать ребенка, тело которого нашли с ножевыми ранениями

Суд в Москве арестовал мать ребенка, тело которого нашли с ножевыми ранениями

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Суд арестовал 23-летнюю мать малолетнего, тело которого было найдено в квартире на севере Москвы с ножевыми ранениями, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Ранее в телеграм-канале столичного главка СК России сообщалось, что в квартире жилого дома на севере Москвы обнаружено тело ребёнка ясельного возраста с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Предварительно было установлено, что с ребёнком в квартире находилась его мать.
"Двадцатитрехлетней женщине предъявлено обвинение по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Суд избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 августа 2023 года включительно", - говорится в сообщении.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
В Екатеринбурге арестовали женщину, обвиняемую в убийстве приемного сына
Вчера, 13:56
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала