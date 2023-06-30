https://ria.ru/20230630/afganistan-1881585413.html

Госдеп признал просчеты США при подготовке ухода из Афганистана

Госдеп признал просчеты США при подготовке ухода из Афганистана - РИА Новости, 30.06.2023

Госдеп признал просчеты США при подготовке ухода из Афганистана

Госдепартамент США признал как собственные упущения, так и просчеты администраций Трампа и Байдена, связанные с организацией ухода американских сил из... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T23:37

2023-06-30T23:37

2023-06-30T23:37

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афганистан

сша

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талибан

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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Госдепартамент США признал как собственные упущения, так и просчеты администраций Трампа и Байдена, связанные с организацией ухода американских сил из Афганистана, следует из обнародованных материалов "постфактумного анализа" действий в период с января 2020 по август 2021 года. В документе, состоящем из 21 страницы, говорится, что администрации Дональда Трампа и Джо Байдена при планировании сворачивания 20-летнего присутствия США в Афганистане недостаточно просчитали "худшие сценарии и то, насколько быстро они могут реализоваться". Госдепартамент констатировал, что быстрый вывод войск лишил дипломатов необходимой силовой поддержки, а планы сохранить небольшой войсковой контингент для обеспечения безопасности посольства не был согласован с талибами (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) к моменту захвата ими Кабула. Раскритиковали дипломаты и решение передать афганским властям авиабазу "Баграм", в результате чего для эвакуации десятков тысяч человек пришлось полагаться только на кабульский международный аэропорт имени Хамида Карзая. Сам госдепартамент создал слишком громоздкую оперативную группу, которая занималась афганскими событиями, столкнулся с недостатком опытных кадров, не справлялся с потоком телефонным звонков, в том числе от "действующих и бывших чиновников, членов конгресса и/или известных частных лиц с просьбами помочь тем или иным афганцам". "Реагирование на такие требования часто подвергало сотрудников госдепартамента повышенному риску и затрудняло работу по вывозу более многочисленных групп людей", - сказано в документе. "Постоянно меняющиеся политические вводные и публичные посылы из Вашингтона в отношении того, какие группы населения имеют право на релокацию и как посольство должно вести контакты и регулировать поток, только усиливали неразбериху и часто не принимали в расчет ключевые факты на местах", - добавили в госдепартаменте. Тем не менее, утверждается в документе, дипломаты проявили себя "героически в опасных и трудных условиях", обеспечив эвакуацию 125 тысяч человек, включая шесть тысяч граждан США. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230311/amerika-1857126194.html

https://ria.ru/20230225/mir-1854186631.html

афганистан

сша

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в мире, афганистан, сша, кабул (город), дональд трамп, джо байден, хамид карзай, талибан, государственный департамент сша, оон