https://ria.ru/20230630/aerostat-1881388793.html

МИД КНР раскритиковал заявления США о сбитом китайском аэростате

МИД КНР раскритиковал заявления США о сбитом китайском аэростате - РИА Новости, 30.06.2023

МИД КНР раскритиковал заявления США о сбитом китайском аэростате

Заявления Вашингтона о том, что сбитый в небе над США китайский аэростат был шпионским, являются клеветой, заявила на брифинге в пятницу официальный... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T11:08

2023-06-30T11:08

2023-06-30T11:09

сша

китай

в мире

министерство обороны сша

патрик райдер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1849944262_0:0:804:453_1920x0_80_0_0_44c5c3dc2de0e36e8ac8efe04fc5b134.jpg

ПЕКИН, 30 июн – РИА Новости. Заявления Вашингтона о том, что сбитый в небе над США китайский аэростат был шпионским, являются клеветой, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что ведомство пришло к выводу, что сбитый в феврале китайский воздушный шар не собирал и не передавал разведывательную информацию во время полета над США, хотя и нес шпионское оборудование. "Китайская сторона многократно заявляла, что вход китайского гражданского беспилотного аэростата в воздушное пространство США был случайностью, вызванной форс-мажорными обстоятельствами", - заявила дипломат. Она подчеркнул, что "заявления о том, что аэростат был якобы шпионским и предназначался для сбора разведывательных данных, являются абсолютной клеветой". В феврале отношения Пекина и Вашингтона обострились из-за инцидента с китайским воздушным шаром. Китайский аэростат пересек всю территорию США и был сбит над Атлантикой. США утверждали, что он собирал разведывательную информацию, но Пекин это активно отрицал. В июне президент США Джо Байден фактически назвал председателя КНР Си Цзиньпина "диктатором", когда, комментируя инцидент со сбитым китайским аэростатом, допустил, что его китайский коллега не был в должной мере осведомлен об инциденте и сильно расстроился из-за этого, потому что такое - "большой конфуз для диктаторов". МИД КНР назвал высказывания американской стороны крайне безответственными. По заявлению Пекина, они серьезно нарушают дипломатический этикет и являются открытой политической провокацией.

https://ria.ru/20230619/otnosheniya-1879132272.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, китай, в мире, министерство обороны сша, патрик райдер