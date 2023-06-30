МИД КНР раскритиковал заявления США о сбитом китайском аэростате
МИД КНР назвал утверждения США, что сбитый китайский аэростат был шпионским, клеветой
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
ПЕКИН, 30 июн – РИА Новости. Заявления Вашингтона о том, что сбитый в небе над США китайский аэростат был шпионским, являются клеветой, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что ведомство пришло к выводу, что сбитый в феврале китайский воздушный шар не собирал и не передавал разведывательную информацию во время полета над США, хотя и нес шпионское оборудование.
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"Китайская сторона многократно заявляла, что вход китайского гражданского беспилотного аэростата в воздушное пространство США был случайностью, вызванной форс-мажорными обстоятельствами", - заявила дипломат.
Она подчеркнул, что "заявления о том, что аэростат был якобы шпионским и предназначался для сбора разведывательных данных, являются абсолютной клеветой".
В феврале отношения Пекина и Вашингтона обострились из-за инцидента с китайским воздушным шаром. Китайский аэростат пересек всю территорию США и был сбит над Атлантикой. США утверждали, что он собирал разведывательную информацию, но Пекин это активно отрицал. В июне президент США Джо Байден фактически назвал председателя КНР Си Цзиньпина "диктатором", когда, комментируя инцидент со сбитым китайским аэростатом, допустил, что его китайский коллега не был в должной мере осведомлен об инциденте и сильно расстроился из-за этого, потому что такое - "большой конфуз для диктаторов". МИД КНР назвал высказывания американской стороны крайне безответственными. По заявлению Пекина, они серьезно нарушают дипломатический этикет и являются открытой политической провокацией.