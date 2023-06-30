https://ria.ru/20230630/aeroflot-1881403399.html

Аэрофлот открыл станцию техобслуживания в Петропавловске-Камчатском

Аэрофлот открыл станцию техобслуживания в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 30.06.2023

Аэрофлот открыл станцию техобслуживания в Петропавловске-Камчатском

Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "Аэрофлот Техникс" (входит в Группу "Аэрофлот) открыл линейную станцию технического обслуживания... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T11:49

2023-06-30T11:49

2023-06-30T11:49

петропавловск-камчатский

аэрофлот

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "Аэрофлот Техникс" (входит в Группу "Аэрофлот) открыл линейную станцию технического обслуживания (ЛСТО) в аэропорту Петропавловска-Камчатского, сообщает компания.Линейная станция в аэропорту Елизово прошла сертификацию авиационных властей для выполнения оперативного техобслуживания самолётов Boeing 777 c двумя типами двигателей (GE90 и RR RB211 Trent 800). Станция оснащена современной материально-технической базой , персонал сертифицирован по категориям В1 и В2, а также имеет необходимые допуски по различным видам регламентных работ, отмечается в сообщении.ЛСТО успешно прошла сертификацию авиационных властей для выполнения оперативного технического обслуживания самолётов Boeing 777 c двумя типами двигателей (GE90 и RR RB211 Trent 800). Станция оснащена современной материально-технической базой и укомплектована штатом высококвалифицированных специалистов. Персонал ЛСТО сертифицирован по категориям В1 и В2, а также имеет необходимые допуски по различным видам регламентных работ."Аэрофлот Техникс" последовательно реализует стратегию развития технического обслуживания и ремонта воздушных судов Группы "Аэрофлот", в рамках которой предусмотрено развитие сети линейных станций в регионах России. Сегодня мы рады приступить к работе в новом для себя аэропорту Петропавловска-Камчатского. ЛСТО будет обеспечивать техническое сопровождение рейсов Группы "Аэрофлот", которое ранее обеспечивалось силами инженерно-технического персонала, направленного из Москвы. В дальнейшем "Аэрофлот Техникс" намерен развивать компетенции данной линейной станции, а также расширять географию присутствия в аэропортах Дальнего Востока", - сказал генеральный директор "Аэрофлот Техникс" Михаил Коробович.Помимо открытия новой линейной станции, провайдер расширил допуск ЛСТО в аэропорту Владивостока на выполнение оперативного технического обслуживания воздушных судов Superjet 100 и Boeing 777 с двигателями RB211 Trent 800. Ранее станция обслуживала Boeing 777 только с двигателем GE90, добавили в компании.Линейная станция в Елизово стала третьей ЛСТО провайдера в аэропортах дальневосточного региона. Ранее линейные станции были открыты в аэропортах Владивостока и Хабаровска. Общее число ЛСТО провайдера в различных городах России достигло 14, что является крупнейшей сетью в России среди предприятий ТОиР (техническое обслуживание и ремонт).

https://ria.ru/20230624/bilety-1880217668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

петропавловск-камчатский, аэрофлот, новости компаний - экономика