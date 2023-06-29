https://ria.ru/20230629/znaki-1881202933.html

Путин заявил о росте числа заявок на регистрацию товарных знаков

Путин заявил о росте числа заявок на регистрацию товарных знаков - РИА Новости, 29.06.2023

Путин заявил о росте числа заявок на регистрацию товарных знаков

Российские предприниматели подали более 43 тысяч заявок на регистрацию товарных знаков за пять месяцев текущего года – это на 35% больше по сравнению с... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T16:13

2023-06-29T16:13

2023-06-29T16:13

экономика

россия

япония

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881221965_0:0:4710:2649_1920x0_80_0_0_d8557719e4764acd8f05300b2c1629dd.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские предприниматели подали более 43 тысяч заявок на регистрацию товарных знаков за пять месяцев текущего года – это на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, также постоянно растет число регистрации отечественных брендов, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени". "За пять месяцев текущего года российскими предпринимателями подано более 43 тысяч заявок на регистрацию товарных знаков – это на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Причем постоянно растет и число регистрации отечественных брендов, и оборот прав на товарные знаки, а это значит, что они становятся все более ценными активами", - сообщил президент. Путин также уточнил, что за последние семь лет срок получения так называемых охранных свидетельств по товарным знакам в России сократился почти в три раза - до четырех месяцев. "Для примера скажу, что в прошлом году в Соединённых Штатах Америки эта процедура в среднем занимала почти 14 месяцев. В Японии - 11, а у наших друзей в Китайской Народной Республике – от одного до двух лет", - уточнил он. Глава государства также напомнил, что сегодня вступает в силу закон, который дает право регистрировать товарные знаки не только юридическим лицам, но и индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам.

https://ria.ru/20230629/dizayn-1881198934.html

россия

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, япония, владимир путин