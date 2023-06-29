Путин заявил о росте числа заявок на регистрацию товарных знаков
Путин: число заявок на регистрацию товарных знаков выросло на 35% в сравнении с 2022 годом
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени – 2023" в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени – 2023" в Москве
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские предприниматели подали более 43 тысяч заявок на регистрацию товарных знаков за пять месяцев текущего года – это на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, также постоянно растет число регистрации отечественных брендов, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".
«
"За пять месяцев текущего года российскими предпринимателями подано более 43 тысяч заявок на регистрацию товарных знаков – это на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Причем постоянно растет и число регистрации отечественных брендов, и оборот прав на товарные знаки, а это значит, что они становятся все более ценными активами", - сообщил президент.
Путин также уточнил, что за последние семь лет срок получения так называемых охранных свидетельств по товарным знакам в России сократился почти в три раза - до четырех месяцев. "Для примера скажу, что в прошлом году в Соединённых Штатах Америки эта процедура в среднем занимала почти 14 месяцев. В Японии - 11, а у наших друзей в Китайской Народной Республике – от одного до двух лет", - уточнил он.
Глава государства также напомнил, что сегодня вступает в силу закон, который дает право регистрировать товарные знаки не только юридическим лицам, но и индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам.