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Путин заявил о росте числа заявок на регистрацию товарных знаков - РИА Новости, 29.06.2023
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16:13 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/znaki-1881202933.html
Путин заявил о росте числа заявок на регистрацию товарных знаков
Путин заявил о росте числа заявок на регистрацию товарных знаков - РИА Новости, 29.06.2023
Путин заявил о росте числа заявок на регистрацию товарных знаков
Российские предприниматели подали более 43 тысяч заявок на регистрацию товарных знаков за пять месяцев текущего года – это на 35% больше по сравнению с... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T16:13
2023-06-29T16:13
экономика
россия
япония
владимир путин
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские предприниматели подали более 43 тысяч заявок на регистрацию товарных знаков за пять месяцев текущего года – это на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, также постоянно растет число регистрации отечественных брендов, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени". "За пять месяцев текущего года российскими предпринимателями подано более 43 тысяч заявок на регистрацию товарных знаков – это на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Причем постоянно растет и число регистрации отечественных брендов, и оборот прав на товарные знаки, а это значит, что они становятся все более ценными активами", - сообщил президент. Путин также уточнил, что за последние семь лет срок получения так называемых охранных свидетельств по товарным знакам в России сократился почти в три раза - до четырех месяцев. "Для примера скажу, что в прошлом году в Соединённых Штатах Америки эта процедура в среднем занимала почти 14 месяцев. В Японии - 11, а у наших друзей в Китайской Народной Республике – от одного до двух лет", - уточнил он. Глава государства также напомнил, что сегодня вступает в силу закон, который дает право регистрировать товарные знаки не только юридическим лицам, но и индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам.
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экономика, россия, япония, владимир путин
Экономика, Россия, Япония, Владимир Путин
Путин заявил о росте числа заявок на регистрацию товарных знаков

Путин: число заявок на регистрацию товарных знаков выросло на 35% в сравнении с 2022 годом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени – 2023" в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании форума Сильные идеи для нового времени – 2023 в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени – 2023" в Москве
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские предприниматели подали более 43 тысяч заявок на регистрацию товарных знаков за пять месяцев текущего года – это на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, также постоянно растет число регистрации отечественных брендов, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".
«
"За пять месяцев текущего года российскими предпринимателями подано более 43 тысяч заявок на регистрацию товарных знаков – это на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Причем постоянно растет и число регистрации отечественных брендов, и оборот прав на товарные знаки, а это значит, что они становятся все более ценными активами", - сообщил президент.
Путин также уточнил, что за последние семь лет срок получения так называемых охранных свидетельств по товарным знакам в России сократился почти в три раза - до четырех месяцев. "Для примера скажу, что в прошлом году в Соединённых Штатах Америки эта процедура в среднем занимала почти 14 месяцев. В Японии - 11, а у наших друзей в Китайской Народной Республике – от одного до двух лет", - уточнил он.
Глава государства также напомнил, что сегодня вступает в силу закон, который дает право регистрировать товарные знаки не только юридическим лицам, но и индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании форума Сильные идеи для нового времени – 2023 в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
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