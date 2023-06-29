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ПСБ поддержит возведение жилья для сотрудников предприятий кораблестроения - РИА Новости, 29.06.2023
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17:42 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/zhile-1881259825.html
ПСБ поддержит возведение жилья для сотрудников предприятий кораблестроения
ПСБ поддержит возведение жилья для сотрудников предприятий кораблестроения - РИА Новости, 29.06.2023
ПСБ поддержит возведение жилья для сотрудников предприятий кораблестроения
ПСБ предоставил финансирование специализированному застройщику на строительство жилого дома для сотрудников АО "ЦС "Звездочка" в Северодвинске, бюджет проекта... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T17:42
2023-06-29T17:42
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. ПСБ предоставил финансирование специализированному застройщику на строительство жилого дома для сотрудников АО "ЦС "Звездочка" в Северодвинске, бюджет проекта оценивается в более чем 800 миллионов рублей, сообщает пресс-служба банка.В торжественной церемонии закладки первого камня на месте строительства жилого комплекса для сотрудников АО "ЦС "Звездочка" приняли участие первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев и гендиректор центра судоремонта "Звездочка" Сергей Маричев.По данным пресс-службы, в Северодвинске также было подписано соглашение о сотрудничестве между ПСБ и АО "СПО Арктика", которое зафиксировало намерение банка оказать финансовую поддержку специализированному застройщику в возведении жилого дома и инфраструктуры для сотрудников предприятия.Как отмечается в сообщении, в этот же день в рамках реализации проекта по созданию сети "легких офисов" на территории крупных предприятий ОПК ПСБ открыл офис обслуживания на площадке АО "ПО "Севмаш". Кроме того, ПСБ подписал соглашение с АО "ПО "Севмаш", которое предполагает взаимодействие в сфере комплексного банковского обслуживания, предоставление сотрудникам предприятия ипотечных продуктов на льготных условиях, а также закрепляет принципы сотрудничества сторон в рамках реализации проекта по обеспечению работников предприятия жильем."ПСБ, являясь ключевым финансовым партнером российской судостроительной отрасли, одним из главных своих приоритетов видит предоставление стратегически значимым предприятиям возможностей для расширения системы мотивации сотрудников. Именно поэтому мы заинтересованы в финансировании таких проектов, которые позволят создать для специалистов привлекательные условия для жизни и реализации своих профессиональных задач", - цитирует пресс-служба слова Минаева.
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ПСБ поддержит возведение жилья для сотрудников предприятий кораблестроения

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. ПСБ предоставил финансирование специализированному застройщику на строительство жилого дома для сотрудников АО "ЦС "Звездочка" в Северодвинске, бюджет проекта оценивается в более чем 800 миллионов рублей, сообщает пресс-служба банка.
В торжественной церемонии закладки первого камня на месте строительства жилого комплекса для сотрудников АО "ЦС "Звездочка" приняли участие первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев и гендиректор центра судоремонта "Звездочка" Сергей Маричев.
По данным пресс-службы, в Северодвинске также было подписано соглашение о сотрудничестве между ПСБ и АО "СПО Арктика", которое зафиксировало намерение банка оказать финансовую поддержку специализированному застройщику в возведении жилого дома и инфраструктуры для сотрудников предприятия.
Как отмечается в сообщении, в этот же день в рамках реализации проекта по созданию сети "легких офисов" на территории крупных предприятий ОПК ПСБ открыл офис обслуживания на площадке АО "ПО "Севмаш".
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
ПСБ профинансирует стройку жилья для работников предприятий судостроения
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Кроме того, ПСБ подписал соглашение с АО "ПО "Севмаш", которое предполагает взаимодействие в сфере комплексного банковского обслуживания, предоставление сотрудникам предприятия ипотечных продуктов на льготных условиях, а также закрепляет принципы сотрудничества сторон в рамках реализации проекта по обеспечению работников предприятия жильем.
"ПСБ, являясь ключевым финансовым партнером российской судостроительной отрасли, одним из главных своих приоритетов видит предоставление стратегически значимым предприятиям возможностей для расширения системы мотивации сотрудников. Именно поэтому мы заинтересованы в финансировании таких проектов, которые позволят создать для специалистов привлекательные условия для жизни и реализации своих профессиональных задач", - цитирует пресс-служба слова Минаева.
 
ПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкНовости компаний - ЭкономикаСевмашСеверное машиностроительное предприятие
 
 
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