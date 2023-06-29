https://ria.ru/20230629/zayavlenie-1881129567.html

"Подонок". Заявление Зеленского о конфликте с Россией шокировало китайцев

"Подонок". Заявление Зеленского о конфликте с Россией шокировало китайцев - РИА Новости, 29.06.2023

"Подонок". Заявление Зеленского о конфликте с Россией шокировало китайцев

Читатели китайского портала "Гуаньча" жестко раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского во время выступления перед Верховной радой 28 июня об... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T13:37

2023-06-29T13:37

2023-06-29T17:59

в мире

украина

россия

владимир зеленский

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875927831_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f5284ef0ffe9d5c398c978207e02fccb.jpg

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" жестко раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского во время выступления перед Верховной радой 28 июня об исключении любого мирного плана, подразумевающего замораживание украинского конфликта.Комментаторы предположили, что в случае принятия мирного плана украинского лидера будет ждать устранение со стороны его западных спонсоров."Если он проявит хоть какое малодушие, то может не успеть покинуть пост до следующих выборов, а будет устранен своими же. Думаю, Зеленский это хорошо знает", — написал один из читателей."Абсолютно неважно, что он говорит. Суть проблемы в том, что за ним стоят США. Если он не захочет действовать по сценарию, на Украине найдется бесчисленное количество актеров, которые могут занять его место", — отметил второй."Если вы хотите остановить конфликт и добиться мира, то другого пути нет! Зеленский — подонок, который наживается на кровопролитии, он полон решимости истреблять народ Украины, пока там не останется один последний человек", — указал третий."Откуда берется уверенность Зеленского? Было бы преувеличением думать, что оружие массового уничтожения, которым США поддерживают Украину, может победить Россию. В конце концов неизбежным итогом будет лишь уничтожение страны и семьи Зеленского", — прокомментировал пользователь.Читайте остальные комментарии на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230628/ukraina-1880943367.html

https://ria.ru/20230629/pravda-1881058220.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, владимир зеленский, верховная рада украины