https://ria.ru/20230629/zarya-1881056264.html
ВСУ обстреляли населенный пункт Заря в Запорожской области
ВСУ обстреляли населенный пункт Заря в Запорожской области - РИА Новости, 29.06.2023
ВСУ обстреляли населенный пункт Заря в Запорожской области
Украинские боевики обстреляли населённый пункт Заря в Запорожской области, информация о пострадавших уточняется, сообщил журналистам представитель оперативных... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T10:32
2023-06-29T10:32
2023-06-29T10:32
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли населённый пункт Заря в Запорожской области, информация о пострадавших уточняется, сообщил журналистам представитель оперативных служб. "В 9.05 (мск) террористы киевского режима нанесли огневой удар по селу Заря Куйбышевского района. Прилеты зафиксированы в жилом секторе. Горит дом. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", - отметил представитель ведомства.
https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881034736.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли населенный пункт Заря в Запорожской области
ВСУ обстреляли населенный пункт Заря в Запорожской области, попав в жилой сектор