https://ria.ru/20230629/zarya-1881056264.html

ВСУ обстреляли населенный пункт Заря в Запорожской области

ВСУ обстреляли населенный пункт Заря в Запорожской области - РИА Новости, 29.06.2023

ВСУ обстреляли населенный пункт Заря в Запорожской области

Украинские боевики обстреляли населённый пункт Заря в Запорожской области, информация о пострадавших уточняется, сообщил журналистам представитель оперативных... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T10:32

2023-06-29T10:32

2023-06-29T10:32

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли населённый пункт Заря в Запорожской области, информация о пострадавших уточняется, сообщил журналистам представитель оперативных служб. "В 9.05 (мск) террористы киевского режима нанесли огневой удар по селу Заря Куйбышевского района. Прилеты зафиксированы в жилом секторе. Горит дом. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", - отметил представитель ведомства.

https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881034736.html

запорожская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, вооруженные силы украины