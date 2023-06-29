Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли населенный пункт Заря в Запорожской области - РИА Новости, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:32 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/zarya-1881056264.html
ВСУ обстреляли населенный пункт Заря в Запорожской области
ВСУ обстреляли населенный пункт Заря в Запорожской области - РИА Новости, 29.06.2023
ВСУ обстреляли населенный пункт Заря в Запорожской области
Украинские боевики обстреляли населённый пункт Заря в Запорожской области, информация о пострадавших уточняется, сообщил журналистам представитель оперативных... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T10:32
2023-06-29T10:32
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873515697_0:2:1280:722_1920x0_80_0_0_b84115124094f85f6e6ddf8107ea83e6.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли населённый пункт Заря в Запорожской области, информация о пострадавших уточняется, сообщил журналистам представитель оперативных служб. "В 9.05 (мск) террористы киевского режима нанесли огневой удар по селу Заря Куйбышевского района. Прилеты зафиксированы в жилом секторе. Горит дом. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", - отметил представитель ведомства.
https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881034736.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873515697_0:0:964:722_1920x0_80_0_0_2a43e113723028df4cc7d68793d447f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли населенный пункт Заря в Запорожской области

ВСУ обстреляли населенный пункт Заря в Запорожской области, попав в жилой сектор

© РИА Новости / Михаил КевхиевОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Михаил Кевхиев
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли населённый пункт Заря в Запорожской области, информация о пострадавших уточняется, сообщил журналистам представитель оперативных служб.
"В 9.05 (мск) террористы киевского режима нанесли огневой удар по селу Заря Куйбышевского района. Прилеты зафиксированы в жилом секторе. Горит дом. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", - отметил представитель ведомства.
Кадры уничтожения бронетехники и опорного пункта ВСУ российскими вертолетами - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Российский офицер рассказал о работе авиации на Запорожском направлении
Вчера, 09:13
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала